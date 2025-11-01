Elit egységeket vet be Ukrajna - sorsdöntő harc zajlik Pokrovszknál

Ukrajna különleges műveleti egységeket küldött a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására - közölte szombaton az ukrán hadsereg főparancsnoka.

Az Aljazeera tudosítása szerint Olekszandr Szirszkij ukrán tábornok arról számolt be, hogy az ukrán erők továbbra is tartják a várost, miközben folyamatos művelet zajlik az orosz egységek kiszorítására.

Tartjuk Pokrovszkot. Átfogó művelet zajlik az ellenséges erők megsemmisítésére és kiszorítására

- írta a parancsnok a Facebookon.

Miért ilyen fontos Pokrovszk?

Pokrovszkot gyakran nevezik a „Donyeck kapujának”. Az orosz hadsereg 2024 közepe óta igyekszik megszerezni a várost, hogy teljes ellenőrzést szerezzen a Donyecki terület felett. A település a háború előtt több mint 60 ezer ember otthona volt, és kulcsfontosságú utánpótlási útvonalat biztosít a kijevi erőknek.

A város orosz kézre kerülése a legjelentősebb területi nyereség lenne Moszkva számára Avgyijivka 2024 eleji elfoglalása óta - amely a háború egyik legvéresebb csatája volt.

Az elmúlt napokban mindkét fél egymásnak ellentmondó beszámolókat közölt Pokrovszzkról. Az orosz védelmi minisztérium szombaton azt állította, hogy megsemmisítette az oda küldött ukrán különleges egységet - de ezt az ukrán haderő dezinformációnak nevezte.

Kijev számára a város megtartása kulcsfontosságú ahhoz, hogy stabil védelmi vonalat tartson Donyecknél, és megakadályozza az orosz csapatokat abban, hogy tovább nyomuljanak nyugat felé.

