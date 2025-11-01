  • Megjelenítés
Elit egységeket vet be Ukrajna - sorsdöntő harc zajlik Pokrovszknál
Globál

Elit egységeket vet be Ukrajna - sorsdöntő harc zajlik Pokrovszknál

Portfolio
Ukrajna különleges műveleti egységeket küldött a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására - közölte szombaton az ukrán hadsereg főparancsnoka.

Az Aljazeera tudosítása szerint Olekszandr Szirszkij ukrán tábornok arról számolt be, hogy az ukrán erők továbbra is tartják a várost, miközben folyamatos művelet zajlik az orosz egységek kiszorítására.

Tartjuk Pokrovszkot. Átfogó művelet zajlik az ellenséges erők megsemmisítésére és kiszorítására

- írta a parancsnok a Facebookon.

Miért ilyen fontos Pokrovszk?

Pokrovszkot gyakran nevezik a „Donyeck kapujának”. Az orosz hadsereg 2024 közepe óta igyekszik megszerezni a várost, hogy teljes ellenőrzést szerezzen a Donyecki terület felett. A település a háború előtt több mint 60 ezer ember otthona volt, és kulcsfontosságú utánpótlási útvonalat biztosít a kijevi erőknek.

A város orosz kézre kerülése a legjelentősebb területi nyereség lenne Moszkva számára Avgyijivka 2024 eleji elfoglalása óta - amely a háború egyik legvéresebb csatája volt.

Az elmúlt napokban mindkét fél egymásnak ellentmondó beszámolókat közölt Pokrovszzkról. Az orosz védelmi minisztérium szombaton azt állította, hogy megsemmisítette az oda küldött ukrán különleges egységet - de ezt az ukrán haderő dezinformációnak nevezte.

Kijev számára a város megtartása kulcsfontosságú ahhoz, hogy stabil védelmi vonalat tartson Donyecknél, és megakadályozza az orosz csapatokat abban, hogy tovább nyomuljanak nyugat felé.

Kapcsolódó cikkünk

Szöges ellentétét állítja Kijev és Moszkva – Megszólalt a főparancsnok a váratlan és vakmerő akcióról

Dúl a pokol az ukrán erődváros körül: a Kreml azt állítja, dugába döntötte Kijev merész akcióját – Egy videó is előkerült

Videóval dicsekszik Kijev: Moszkva közvetlen közelében robbantották fel a kulcsfontosságú olajvezetéket

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
venezuela caracas
Globál
Oroszország szerint az USA átlépte a vörös vonalat, amivel egy ország szuverenitását fenyegeti
Pénzcentrum
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility