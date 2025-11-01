Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Szombati hírfolyamunk
Szombati híreink itt olvashatóak:
Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak
Donald Trump az Air Force One fedélzetén egy újságírói kérdésre elárulta, hogy nem adott felmentést Orbán Viktornak az Egyesült Államok által az orosz olajra kivetett szankciók alól.
Mehetnek Ukrajnának a Tomahawk-rakéták, Trump kezében a döntés
A Pentagon rábólintott arra, hogy a Fehér Háznak nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat adjon Ukrajnának, írja a CNN. A végső politikai döntés azonban Donald Trump elnök kezében marad.
Lukasenka: ha kell, csapást mérünk
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megerősítette pénteken, hogy terveik szerint decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert.
Máris megérkezett a cáfolat Oroszország nagy bejelentésére
A Donyeck megyei Pokrovszk irányába Oroszország 170 ezer katonát összpontosított, de nem kerítették be az ukrán csapatokat - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.
Olyat lépett Trump, amitől az egész világ retteg
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 33 év szünet után újraindítja a nukleáris tesztelést, de a kísérletek pontos formáját nem részletezte.
Elmondta az ukrán hírszerzés parancsnoka, mi most a fő célpontjuk - Brutális számokat közöltek
Csaknem 160 sikeres csapást mértek oroszországi kőolaj-kitermelő és -feldolgozó létesítményekre az ukrán erők az év eleje óta - számolt be Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.
Újabb szintre emelkedett az orosz sufnituning - Erre még nevet sem tudunk találni
Néhány hetente azt gondoljuk, hogy már tényleg mindent láttunk, amit sufnituning címszó alatt akár az orosz, akár az ukrán fegyveres erők kiküldenek a frontvonalra: hajóágyúval felszerelt pszh, föld-levegő rakéták szárazföldi járműveken, Mad Max-re hajazó frankentankok, vagy a már-már komikusnak ható kaktuszbusz. Most az oroszok álltak elő egy egészen elképesztő tankdizájnnal, ami ráadásul annyira nem is rossz ötlet, mint elsőre gondolnánk.
Zelenszkij bejelentette: titkos művelet keretében elpusztították az oroszok rettegett, hiperszonikus rakétáját
Az ukrán biztonsági szolgálatok 2024 nyarán Oroszország területén belül semmisítettek meg egy Oresnyik típusú orosz ballisztikus rakétát – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki sajtótájékoztatóján a Kyiv Independent tudósítása alapján.
Nagyszabású fegyverkezésbe fogott Magyarország szomszédja – A 2 milliárd eurót karcolja a cech
Horvátország fegyvereket vásárol 1,945 milliárd euró értékben, a róluk szóló szerződés aláírása még az év vége előtt, leszállításuk pedig 2026 és 2030 között várható - írta a Jutarnji List című napilap pénteken a védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.
Háborúra készülnek a nyugat-európai országban: edzenek a NATO és Oroszország közötti összecsapásra
A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre, hogy kezelni tudják a konfliktuszónákból érkező nagyszámú sebesültet - írta pénteken az NlTimes hírportál.
Magyarországnak is hátat fordítana az Egyesült Államok – újabb ütést kaphat a NATO keleti szárnya
Szerdán derült ki, hogy az Egyesült Államok csökkenti katonai jelenlétét Európa keleti szárnyán. Egy romániai dandár kivonását már hivatalosan is megerősítették, de a rotációs egység távozása magyarországi és szlovákiai csapatkivonást is jelenthet. Az Európai Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján jelezte, a washingtoni döntés csak aláhúzza, hogy az Európai Unió tagállamainak fokozniuk kell védelmi lépésekeit és felkészültségüket.
Tankcsatát videóztak Ukrajnában: egyértelmű a győztes
Az orosz-ukrán háború harctéri metodikáját figyelembe véve ritkaságszámba menő videó terjed a közösségi médiában, ukrán harckocsi csapott össze orosz társával.
Kiszivárgott: titkos csúcstalálkozóra készülnek Ukrajna legszorosabb támogatói – Erről lesz szó
November 4-én "titkos" csúcstalálkozóra fognak összegyűlni Ukrajna élvonalbeli szövetségesei Madridban - számol be a Kyiv Independent a spanyol El Mundo értesülései alapján.
Economist: mindjárt elfogy Ukrajna pénze – Itt az idő, hogy Európa állja a számlát
Ukrajna február végére kifogyhat a pénzből, már ha nem érkezik gyors európai segítség - áll az Economist friss elemzésében.
Ukrajnai béke: megszólalt Zelenszkij jobbkeze – Kulcsfontosságú fordulat jöhet, de visszautasította a találgatásokat
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint egy közös, egységes béketerven dolgoznak Ukrajna partnereivel, és nincsenek párhuzamos, országonként eltérő javaslatok - számol be a RBC-Ukraine.
Ketyeg az óra Brüsszelben: asztalra kerülhet Ukrajna cserbenhagyása
Komoly falba ütközött az úgynevezett jóvátételi hitel konstrukciója, miután a lefoglalt orosz pénzeszközök messze legnagyobb részét birtokló Belgium elbizonytalanodott abban, milyen jogi következményei lehetnek, ha az uniós vezetők egyoldalú döntése alapján Ukrajna további felfegyverzésére fordítaná azokat. Oroszország lefoglalt vagyonelemei különböző formákban és országokban állnak rendelkezésre, de az EU önmagában képes annyit folyósítani, amely a következő évre biztosítaná az ukrán állam és védelem működését anélkül, hogy az európai adófizetők pénzét kéne erre fordítani. Bár a lépés kockázatos, nem sok alternatívája maradt az uniónak, ha abból indul ki, hogy Oroszország nem megbízható partner a területi konfliktusok rendezésénél. Ettől függetlenül a Bizottság ott tart, hogy ezzel együtt is kénytelen vizsgálni Ukrajna katonai támogatásának teljes elengedését.
Helyzetjelentés Oroszországból
Az oroszországi Orjol városának több kerületében korlátozták a fűtés- és a melegvíz-ellátást, miután ukrán drónok támadtak meg egy helyi erőművezetéket.
Az 560 ezres lakosú Jaroszlavlban, amely körülbelül 250 kilométerre északkeletre fekszik Moszkvától, közben bezártak egy óvodát ukrán dróntámadás következtében.
Valami készül: Ukrajnába küldik Putyin személyes hadseregét
A Roszgvargyija személyzetének egy jelentős részét áthelyezik a Csasziv Jar közelében található orosz csapatokhoz, hogy pótolják a veszteségeket – jelentette az ukrán krími partizánmozgalom, az ATESH.
Képek a megrongált ukrán vasútról
Ukrajna Szumi és Harkiv régiójában a vasúti infrastruktúra is orosz támadások áldozatává vált mára virradóra.
Russian forces carried out a series of targeted overnight strikes on railway infrastructure in Ukraine’s Sumy and Kharkiv oblasts.: https://t.co/6HjuyldGHV: Oleksii Kuleba pic.twitter.com/2FqTj8shCy https://t.co/6HjuyldGHV— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) October 31, 2025
Az ukrán vasút szumi depóját megrongálták. Ez a depó biztosítja a napi összeköttetést Szumi városába és az egész régióba. Itt készítik fel a vasúti kocsikat az utazásra, és itt végzik el a műszaki ellenőrzéseket — ez egy teljesen polgári vállalkozás, amely az utasokért dolgozik
- közölte Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes. Emberi sérülés nem történt.
Ukrán jelentés
Az ukrán légvédelem szerint az éjszaka folyamán Oroszország 1 darab Iszkander-M ballisztikus rakétát és 145 támadó drónt indított.
Az előzetes adatok szerint a légvédelmi egységek 1 ballisztikus rakétát és 107 drónt lőttek le vagy semlegesítettek. 20 különböző helyszínen 36 drónbecsapódást jegyeztek fel.
A dél-ukrajnai Herszon megyét ért orosz támadásokban egy embert meghalt, heten pedig megsebesültek - közölte Olekszandr Prokugyin katonai kormányzó. A megyevezető rámutatott, az orosz hadsereg a kritikus és szociális infrastruktúrát célozta, egy többszintes lakóépületet és 10 családi házat is találat ért.
Ennyit az atomcsendről, ismét előkerülhetnek a nukleáris fegyverek? Nemcsak Donald Trump sürgeti ezt Washingtonban
Az amerikai nukleáris arzenál működőképességének fenntartása is indokolja a tesztek újraindítását - jelentette ki J. D. Vance alelnök csütörtökön megerősítve Donald Trump amerikai elnök szándékát.
Végzetes hibát követett el Ukrajna: legendás alakulatok semmisülhetnek meg pillanatok alatt
Ukrajna úgy látszik, nem tanul a hibáiból, így ismételten csak nagy áldozatokkal járó visszavonulást tud végrehajtani, amiben akár teljes dandárok megsemmisülhetnek – jellemzik a pokrovszki helyzetet ukrán és független elemzők.
Rendkívül súlyos váddal állt elő Kijev: először vetette be Putyin a Novator 9M729-est, ami egyszer már kivívta Trump haragját
Ukrajna azt állítja, Oroszország az elmúlt hónapokban ukrán célpontok ellen vetett be Novator 9M729 típusú manőverező robotrepülőgépeket - számol be a Reuters. 2019-ben ezen földről indítható rakéták orosz tesztelése késztette arra a Donald Trump vezette Egyesült Államokat, hogy felmondja a nukleáris robbanófejekkel felszerelhető közepes hatótávolságú fegyvereket korlátozó INF-szerződést.
Jelentett Moszkva
130 ukrán drónt semmisített meg Oroszország 11 régiójának légterében az orosz légvédelem - közölte csütörtök reggel az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőszerkezetet, 31-et a kurszki, 21-et a voronyezsi, 14-et pedig a belgorodi régió légterében fogtak el vagy lőttek le közép-európai idő szerint csütörtök este 21 óra és hajnali hat óra között. A moszkvai régió felett ezúttal egy drónt semlegesítettek.
Kiderült, miért hiúsulhatott meg a békecsúcs Budapesten: olyat küldött Moszkva, ami felbőszítette Trumpékat
Az Egyesült Államok azután mondta vissza Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapestre tervezett csúcstalálkozóját, hogy Moszkva nem volt hajlandó engedni az ukrajnai tűzszünettel kapcsolatos kemény feltételeiből - tudta meg a Financial Times.
Szumit és Szlavjanszkot támadták az oroszok
Orosz drón csapódott egy kilencemeletes lakóépületbe és egy kétszintes házba az éjszaka folyamán Szumiban, ezzel tüzet okozva. Legalább két ember megsérült - közölték helyi ukrán tisztviselők.
Állításuk szerint egy órán belül tíz orosz drón vette célba Szumit,
és "minden csapás közvetlenül a polgári infrastruktúrát célozta".
Mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, az orosz haderő tegnap este egy szlavjanszki hőerőművet is célba vett Donyeckben, a csapásban két ember meghalt.
Ez tiszta terror. Normális emberek nem így harcolnak, és a világnak megfelelően kell reagálnia az ilyen orosz hadviselésre
- fogalmazott Zelenszkij.
Videók is keringenek az ukránok orjoli támadásáról
Ukrainian UAVs and jet drones attacked the city of Oryol. 4 drones have impacted the Oryol Power Plant, with each striking a different part of the plant, resulting in a wider area of damage. Fires are now burning at the impact sites. Earlier (yesterday), the Schastia Power… pic.twitter.com/JbF3BzCjVn https://t.co/JbF3BzCjVn— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) October 30, 2025
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken
Csütörtöki hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
