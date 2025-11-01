  • Megjelenítés
Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők
Globál

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Portfolio
Az orosz fővárostól 370 kilométerre délnyugatra fekvő Orjol városát ukrán dróntámadás érte múlt éjszaka: légvédelmi riasztást adtak ki, a lehetséges rakétatámadásra figyelmeztetett lakosok pedig hangos robbanásokról számoltak be. Andrej Klicskov, az oroszországi Orjoli terület kormányzója később megerősítette: egy erőmű vezetéke vált támadás célpontjává - írja az RBC-Ukraine. Tegnap az orosz ellenőrzés alatt lévő, ukrajnai Luhanszk megyében is tűz tört ki egy hőerőműben, amely áramkimaradást okozott a régióban. A megszállt terület orosz vezetője hivatalosan "balesettel" indokolta a szolgáltatáshiányt a Kyiv Independent szerint. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön közben leszögezni vélte: nem vonatkoznak a nukleáris fegyverkísérletek korlátozásai a Burevesztnyik atommeghajtású manőverező repülőgép tesztelésére, feltehetőleg mivel nem atomtöltettel kísérleteztek vele. Peszkov arra reagált, hogy Donald Trump bejelentette: újraindítja az amerikai nukleáris fegyverkísérleteket, mert, mint mondta, más országok is így tesznek. Azt viszont nem tudni, pontosan milyen teszteket rendelt el az amerikai elnök. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
Megosztás

Szombati hírfolyamunk

Megosztás

Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak

Donald Trump az Air Force One fedélzetén egy újságírói kérdésre elárulta, hogy nem adott felmentést Orbán Viktornak az Egyesült Államok által az orosz olajra kivetett szankciók alól.

Tovább a cikkhez
Trump: nem adtam felmentést Orbán Viktornak
Megosztás

Mehetnek Ukrajnának a Tomahawk-rakéták, Trump kezében a döntés

A Pentagon rábólintott arra, hogy a Fehér Háznak nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat adjon Ukrajnának, írja a CNN. A végső politikai döntés azonban Donald Trump elnök kezében marad.

Tovább a cikkhez
Mehetnek Ukrajnának a Tomahawk-rakéták, Trump kezében a döntés
Megosztás

Lukasenka: ha kell, csapást mérünk

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megerősítette pénteken, hogy terveik szerint decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert.

Tovább a cikkhez
Lukasenka: ha kell, csapást mérünk
Megosztás

Máris megérkezett a cáfolat Oroszország nagy bejelentésére

A Donyeck megyei Pokrovszk irányába Oroszország 170 ezer katonát összpontosított, de nem kerítették be az ukrán csapatokat - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.

Tovább a cikkhez
Máris megérkezett a cáfolat Oroszország nagy bejelentésére
Megosztás

Olyat lépett Trump, amitől az egész világ retteg

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 33 év szünet után újraindítja a nukleáris tesztelést, de a kísérletek pontos formáját nem részletezte.

Tovább a cikkhez
Olyat lépett Trump, amitől az egész világ retteg
Megosztás

Elmondta az ukrán hírszerzés parancsnoka, mi most a fő célpontjuk - Brutális számokat közöltek

Csaknem 160 sikeres csapást mértek oroszországi kőolaj-kitermelő és -feldolgozó létesítményekre az ukrán erők az év eleje óta - számolt be Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.

Tovább a cikkhez
Elmondta az ukrán hírszerzés parancsnoka, mi most a fő célpontjuk - Brutális számokat közöltek
Megosztás

Újabb szintre emelkedett az orosz sufnituning - Erre még nevet sem tudunk találni

Néhány hetente azt gondoljuk, hogy már tényleg mindent láttunk, amit sufnituning címszó alatt akár az orosz, akár az ukrán fegyveres erők kiküldenek a frontvonalra: hajóágyúval felszerelt pszh, föld-levegő rakéták szárazföldi járműveken, Mad Max-re hajazó frankentankok, vagy a már-már komikusnak ható kaktuszbusz. Most az oroszok álltak elő egy egészen elképesztő tankdizájnnal, ami ráadásul annyira nem is rossz ötlet, mint elsőre gondolnánk.

Tovább a cikkhez
Újabb szintre emelkedett az orosz sufnituning - Erre még nevet sem tudunk találni
Megosztás

Zelenszkij bejelentette: titkos művelet keretében elpusztították az oroszok rettegett, hiperszonikus rakétáját

Az ukrán biztonsági szolgálatok 2024 nyarán Oroszország területén belül semmisítettek meg egy Oresnyik típusú orosz ballisztikus rakétát – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki sajtótájékoztatóján a Kyiv Independent tudósítása alapján.

Tovább a cikkhez
Zelenszkij bejelentette: titkos művelet keretében elpusztították az oroszok rettegett, hiperszonikus rakétáját
Megosztás

Nagyszabású fegyverkezésbe fogott Magyarország szomszédja – A 2 milliárd eurót karcolja a cech

Horvátország fegyvereket vásárol 1,945 milliárd euró értékben, a róluk szóló szerződés aláírása még az év vége előtt, leszállításuk pedig 2026 és 2030 között várható - írta a Jutarnji List című napilap pénteken a védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.

Tovább a cikkhez
Nagyszabású fegyverkezésbe fogott Magyarország szomszédja – A 2 milliárd eurót karcolja a cech
Megosztás

Háborúra készülnek a nyugat-európai országban: edzenek a NATO és Oroszország közötti összecsapásra

A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre, hogy kezelni tudják a konfliktuszónákból érkező nagyszámú sebesültet - írta pénteken az NlTimes hírportál.

Tovább a cikkhez
Háborúra készülnek a nyugat-európai országban: edzenek a NATO és Oroszország közötti összecsapásra
Megosztás

Magyarországnak is hátat fordítana az Egyesült Államok – újabb ütést kaphat a NATO keleti szárnya

Szerdán derült ki, hogy az Egyesült Államok csökkenti katonai jelenlétét Európa keleti szárnyán. Egy romániai dandár kivonását már hivatalosan is megerősítették, de a rotációs egység távozása magyarországi és szlovákiai csapatkivonást is jelenthet. Az Európai Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján jelezte, a washingtoni döntés csak aláhúzza, hogy az Európai Unió tagállamainak fokozniuk kell védelmi lépésekeit és felkészültségüket.

Tovább a cikkhez
Magyarországnak is hátat fordítana az Egyesült Államok – újabb ütést kaphat a NATO keleti szárnya
Megosztás

Tankcsatát videóztak Ukrajnában: egyértelmű a győztes

Az orosz-ukrán háború harctéri metodikáját figyelembe véve ritkaságszámba menő videó terjed a közösségi médiában, ukrán harckocsi csapott össze orosz társával.

Tovább a cikkhez
Tankcsatát videóztak Ukrajnában: egyértelmű a győztes
Megosztás

Kiszivárgott: titkos csúcstalálkozóra készülnek Ukrajna legszorosabb támogatói – Erről lesz szó

November 4-én "titkos" csúcstalálkozóra fognak összegyűlni Ukrajna élvonalbeli szövetségesei Madridban - számol be a Kyiv Independent a spanyol El Mundo értesülései alapján.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott: titkos csúcstalálkozóra készülnek Ukrajna legszorosabb támogatói – Erről lesz szó
Megosztás

Economist: mindjárt elfogy Ukrajna pénze – Itt az idő, hogy Európa állja a számlát

Ukrajna február végére kifogyhat a pénzből, már ha nem érkezik gyors európai segítség - áll az Economist friss elemzésében.

Tovább a cikkhez
Economist: mindjárt elfogy Ukrajna pénze – Itt az idő, hogy Európa állja a számlát
Megosztás

Ukrajnai béke: megszólalt Zelenszkij jobbkeze – Kulcsfontosságú fordulat jöhet, de visszautasította a találgatásokat

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint egy közös, egységes béketerven dolgoznak Ukrajna partnereivel, és nincsenek párhuzamos, országonként eltérő javaslatok - számol be a RBC-Ukraine.

Tovább a cikkhez
Ukrajnai béke: megszólalt Zelenszkij jobbkeze – Kulcsfontosságú fordulat jöhet, de visszautasította a találgatásokat
Megosztás

Ketyeg az óra Brüsszelben: asztalra kerülhet Ukrajna cserbenhagyása

Komoly falba ütközött az úgynevezett jóvátételi hitel konstrukciója, miután a lefoglalt orosz pénzeszközök messze legnagyobb részét birtokló Belgium elbizonytalanodott abban, milyen jogi következményei lehetnek, ha az uniós vezetők egyoldalú döntése alapján Ukrajna további felfegyverzésére fordítaná azokat. Oroszország lefoglalt vagyonelemei különböző formákban és országokban állnak rendelkezésre, de az EU önmagában képes annyit folyósítani, amely a következő évre biztosítaná az ukrán állam és védelem működését anélkül, hogy az európai adófizetők pénzét kéne erre fordítani. Bár a lépés kockázatos, nem sok alternatívája maradt az uniónak, ha abból indul ki, hogy Oroszország nem megbízható partner a területi konfliktusok rendezésénél. Ettől függetlenül a Bizottság ott tart, hogy ezzel együtt is kénytelen vizsgálni Ukrajna katonai támogatásának teljes elengedését.

Tovább a cikkhez
Ketyeg az óra Brüsszelben: asztalra kerülhet Ukrajna cserbenhagyása
Megosztás

Helyzetjelentés Oroszországból

Az oroszországi Orjol városának több kerületében korlátozták a fűtés- és a melegvíz-ellátást, miután ukrán drónok támadtak meg egy helyi erőművezetéket.

Az 560 ezres lakosú Jaroszlavlban, amely körülbelül 250 kilométerre északkeletre fekszik Moszkvától, közben bezártak egy óvodát ukrán dróntámadás következtében.

(Sky News)

Megosztás

Valami készül: Ukrajnába küldik Putyin személyes hadseregét

A Roszgvargyija személyzetének egy jelentős részét áthelyezik a Csasziv Jar közelében található orosz csapatokhoz, hogy pótolják a veszteségeket – jelentette az ukrán krími partizánmozgalom, az ATESH.

Tovább a cikkhez
Valami készül: Ukrajnába küldik Putyin személyes hadseregét
Megosztás

Képek a megrongált ukrán vasútról

Ukrajna Szumi és Harkiv régiójában a vasúti infrastruktúra is orosz támadások áldozatává vált mára virradóra.

Az ukrán vasút szumi depóját megrongálták. Ez a depó biztosítja a napi összeköttetést Szumi városába és az egész régióba. Itt készítik fel a vasúti kocsikat az utazásra, és itt végzik el a műszaki ellenőrzéseket — ez egy teljesen polgári vállalkozás, amely az utasokért dolgozik

- közölte Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes. Emberi sérülés nem történt.

(RBC-Ukraine)

Megosztás

Ukrán jelentés

Az ukrán légvédelem szerint az éjszaka folyamán Oroszország 1 darab Iszkander-M ballisztikus rakétát és 145 támadó drónt indított.

Az előzetes adatok szerint a légvédelmi egységek 1 ballisztikus rakétát és 107 drónt lőttek le vagy semlegesítettek. 20 különböző helyszínen 36 drónbecsapódást jegyeztek fel.

A dél-ukrajnai Herszon megyét ért orosz támadásokban egy embert meghalt, heten pedig megsebesültek - közölte Olekszandr Prokugyin katonai kormányzó. A megyevezető rámutatott, az orosz hadsereg a kritikus és szociális infrastruktúrát célozta, egy többszintes lakóépületet és 10 családi házat is találat ért.

(RBC-Ukraine, MTI via Interfax-Ukrajina)

Megosztás

Ennyit az atomcsendről, ismét előkerülhetnek a nukleáris fegyverek? Nemcsak Donald Trump sürgeti ezt Washingtonban

Az amerikai nukleáris arzenál működőképességének fenntartása is indokolja a tesztek újraindítását - jelentette ki J. D. Vance alelnök csütörtökön megerősítve Donald Trump amerikai elnök szándékát.

Tovább a cikkhez
Ennyit az atomcsendről, ismét előkerülhetnek a nukleáris fegyverek? Nemcsak Donald Trump sürgeti ezt Washingtonban
Megosztás

Végzetes hibát követett el Ukrajna: legendás alakulatok semmisülhetnek meg pillanatok alatt

Ukrajna úgy látszik, nem tanul a hibáiból, így ismételten csak nagy áldozatokkal járó visszavonulást tud végrehajtani, amiben akár teljes dandárok megsemmisülhetnek – jellemzik a pokrovszki helyzetet ukrán és független elemzők.

Tovább a cikkhez
Végzetes hibát követett el Ukrajna: legendás alakulatok semmisülhetnek meg pillanatok alatt
Megosztás

Rendkívül súlyos váddal állt elő Kijev: először vetette be Putyin a Novator 9M729-est, ami egyszer már kivívta Trump haragját

Ukrajna azt állítja, Oroszország az elmúlt hónapokban ukrán célpontok ellen vetett be Novator 9M729 típusú manőverező robotrepülőgépeket - számol be a Reuters. 2019-ben ezen földről indítható rakéták orosz tesztelése késztette arra a Donald Trump vezette Egyesült Államokat, hogy felmondja a nukleáris robbanófejekkel felszerelhető közepes hatótávolságú fegyvereket korlátozó INF-szerződést.

Tovább a cikkhez
Rendkívül súlyos váddal állt elő Kijev: először vetette be Putyin a Novator 9M729-est, ami egyszer már kivívta Trump haragját
Megosztás

Jelentett Moszkva

130 ukrán drónt semmisített meg Oroszország 11 régiójának légterében az orosz légvédelem - közölte csütörtök reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőszerkezetet, 31-et a kurszki, 21-et a voronyezsi, 14-et pedig a belgorodi régió légterében fogtak el vagy lőttek le közép-európai idő szerint csütörtök este 21 óra és hajnali hat óra között. A moszkvai régió felett ezúttal egy drónt semlegesítettek.

(MTI)

Megosztás

Kiderült, miért hiúsulhatott meg a békecsúcs Budapesten: olyat küldött Moszkva, ami felbőszítette Trumpékat

Az Egyesült Államok azután mondta vissza Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapestre tervezett csúcstalálkozóját, hogy Moszkva nem volt hajlandó engedni az ukrajnai tűzszünettel kapcsolatos kemény feltételeiből - tudta meg a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Kiderült, miért hiúsulhatott meg a békecsúcs Budapesten: olyat küldött Moszkva, ami felbőszítette Trumpékat
Megosztás

Szumit és Szlavjanszkot támadták az oroszok

Orosz drón csapódott egy kilencemeletes lakóépületbe és egy kétszintes házba az éjszaka folyamán Szumiban, ezzel tüzet okozva. Legalább két ember megsérült - közölték helyi ukrán tisztviselők.

Állításuk szerint egy órán belül tíz orosz drón vette célba Szumit,

és "minden csapás közvetlenül a polgári infrastruktúrát célozta".

Mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, az orosz haderő tegnap este egy szlavjanszki hőerőművet is célba vett Donyeckben, a csapásban két ember meghalt.

Ez tiszta terror. Normális emberek nem így harcolnak, és a világnak megfelelően kell reagálnia az ilyen orosz hadviselésre

- fogalmazott Zelenszkij.

(RBC-Ukraine)

Megosztás

Videók is keringenek az ukránok orjoli támadásáról

Megosztás

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Oroszországban, Moszkva szerint ők "nem úgy" tesztelnek nukleáris fegyvereket - Híreink az ukrajnai frontról pénteken

Csütörtöki hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Eldurvult a drónháború, végveszélybe került két keleti erődváros - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oroszország ukrajna háború T72
Globál
Zöld utat kaptak a Tomahawkok, Magyarország nem kapott felmentést az orosz szankciók alól - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Pénzcentrum
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility