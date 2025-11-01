  • Megjelenítés
Kész, vége a káros élvezetnek: betiltotta a dohányzást a turistaparadicsom – Itt húzták meg a határt
Kész, vége a káros élvezetnek: betiltotta a dohányzást a turistaparadicsom – Itt húzták meg a határt

A Maldív-szigeteki kormány hivatalosan életbe léptette a dohányzásellenőrzési törvény módosításait, amelyek értelmében szombattól úgynevezett generációs dohányzási tilalom lép életbe az országban, ami azt jelenti, hogy a 2007. január 1-jén vagy azután születettek – azaz a most 18 évesnél fiatalabbak – nem gyújthatnak rá soha életükben az ország területén

Az új intézkedések tükrözik Mohamed Muiz elnök elképzelését, amely szerint

kompetens, erkölcsileg tisztességes és szorgalmas állampolgárokat

kell nevelni - írta a PSM News állami hírügynökség beszámolójában.

A törvényjavaslatot április 29-én nyújtották be.

A jogszabály országos tilalmat vezetett be az elektronikus cigaretták és a vaporizerek ("vape-ek") használatára is.

Emellett korlátozza az értékesítést: az eladók nem árusíthatnak dohánytermékeket 21 év alatti személyeknek, illetve azoknak, akik a generációs határév után születtek. Az elektronikus cigaretták, vaporizerek és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítők használata, birtoklása, importálása és gyártása mostantól tilos. A korlátozás a turistákra is vonatkozik.

A Guardian szerint az Egyesült Királyságban javasolt hasonló tilalom még mindig a jogalkotási folyamat rabja, míg Új-Zéland – az első ország, amely generációs tilalmat vezetett be a dohányzás ellen – 2023 novemberében, kevesebb mint egy évvel a bevezetése után hatályon kívül helyezte azt.

Ez azt jelenti, hogy jelenleg a Maldív-szigetek az egyetlen állam a világon, ahol gerenációs tilalom van érvényben.

