Kész, vége a káros élvezetnek: betiltotta a dohányzást a turistaparadicsom – Itt húzták meg a határt

Az új intézkedések tükrözik Mohamed Muiz elnök elképzelését, amely szerint
kompetens, erkölcsileg tisztességes és szorgalmas állampolgárokat
kell nevelni - írta a PSM News állami hírügynökség beszámolójában.
A törvényjavaslatot április 29-én nyújtották be.
A jogszabály országos tilalmat vezetett be az elektronikus cigaretták és a vaporizerek ("vape-ek") használatára is.
Emellett korlátozza az értékesítést: az eladók nem árusíthatnak dohánytermékeket 21 év alatti személyeknek, illetve azoknak, akik a generációs határév után születtek. Az elektronikus cigaretták, vaporizerek és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítők használata, birtoklása, importálása és gyártása mostantól tilos. A korlátozás a turistákra is vonatkozik.
A Guardian szerint az Egyesült Királyságban javasolt hasonló tilalom még mindig a jogalkotási folyamat rabja, míg Új-Zéland – az első ország, amely generációs tilalmat vezetett be a dohányzás ellen – 2023 novemberében, kevesebb mint egy évvel a bevezetése után hatályon kívül helyezte azt.
Ez azt jelenti, hogy jelenleg a Maldív-szigetek az egyetlen állam a világon, ahol gerenációs tilalom van érvényben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
