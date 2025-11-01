Kimozdulna a napokban? Jobban teszi, ha holnapra időzíti – Mutatjuk az időjárás-előrejelzést

Időjárási helyzet Európában
Kontinensünk időjárását döntően három ciklon határozza meg.
Az egyik a Kelet-európai-síkságon okoz nagyrészt 10-15 mm-es csapadékot, míg a tőle északabbra fekvő, már elhalóban lévő alacsony légnyomású képződmény kisebb havazást is.
A másik szintén elöregedő frontálzóna az Izland környéki központtal rendelkező ciklonhoz tartozik, amely jelenleg a Skandináv-félsziget déli részét érinti, és leginkább erős, viharos széllökésekkel, valamint néhol nagyobb csapadékkal, a hegyekben havazással is jár.
A legváltozékonyabb időjárást azonban a Brit-szigetek térségében örvénylő ciklon okozza, ami a szigetországban jellemzően viharos, vagy erősen viharos széllökéseket generál, Skóciában 150 km/h körüli lökést is regisztráltak. Ugyanakkor a legtöbb csapadék nem arrafelé fordul elő, hanem Portugáliában, ahol hidegfrontja mentén 71 mm csapadékösszeget is mértek az elmúlt 24 órában.
A hétvégén e ciklon előoldalán fogunk elhelyezkedni, így nagyrészt az átlagosnál melegebb időre van kilátás, viszont vasárnap késő estefélé már hazánkat is elérheti frontfelhőzete és csapadékzónája.
Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig
A nagyrészt derült időt követően éjjel nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami vasárnap olykor szűrheti a nap fényét. Mindeközben éjszaka az északi, északnyugati tájakon pára, köd képződik, valamint rétegfelhőzet is terjeszkedhet, ami vasárnap délelőtt csak lassan zsugorodik, az északi határvidéken maradhatnak tartósan borult részek.
Csapadék nem lesz, azonban vasárnap estétől, késő estétől frontális felhőzet és csapadékzóna érkezik nyugat felől.
A déli szél szombaton az Észak-Dunántúlon, vasárnap már másutt is többfelé megélénkül, néhol megerősödhet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13, míg a legtovább derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 3 és 7 fok között valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 18 és 23 fok között várható, de tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.
