Még nem is nyilvánosak a választási eredmények, de már polgárháborús állapotok uralkodnak a hetven milliós országban

Az ENSZ emberi jogi hivatala szerint hiteles jelentések alapján legalább 10 ember vesztette életét a szerdai választást követő tüntetésekben három városban. Ez az első hivatalos becslés a halálos áldozatok számáról egy nemzetközi szervezet részéről.

Mahmoud Thabit Kombo külügyminiszter a Reutersnek nyilatkozva "erősen túlzónak" nevezte az ellenzék által közölt halálos áldozatok számát,

de elismerte, hogy a hatóságok még nem összesítették a veszteségeket. Tagadta, hogy a biztonsági erők túlzott erőszakot alkalmaztak volna.

A tüntetők szerda óta vannak az utcán, miután Samia Suluhu Hassan elnök két legnagyobb kihívóját kizárták a választási versenyből, és amit a tüntetők széles körű elnyomásként írtak le. Szemtanúk szerint a rendőrség könnygázt vetett be és lövéseket adott le egyes tüntetések feloszlatására.

A rendőrség az elmúlt két éjszakára országos kijárási tilalmat rendelt el, miután kormányzati épületeket és más létesítményeket gyújtottak fel.

Az internet-hozzáférés szerdától kezdve korlátozott az országban.

A csütörtökön és pénteken bejelentett részleges választási eredmények szerint Hassan elsöprő többséggel vezet az egész országban, a teljes eredmények a következő órákban várhatók.

A zavargások próbatételt jelentenek Hassan számára, aki 2021-es hivatalba lépése után még komoly elismeréseket zsebelt be az elnyomás enyhítéséért, de újabban kritikák érték az ellenzéki pártok és aktivisták részéről egy sor letartóztatás és állítólagos emberrablás miatt.

John Kitoka, a választásból kizárt CHADEMA párt szóvivője szerint a párt mintegy 700 halálesetet dokumentált szerda óta egészségügyi dolgozók beszámolói alapján. Hozzátette, hogy a tüntetések pénteken is folytatódtak több városban, bár néhol alábbhagytak a fokozott biztonsági jelenlét miatt.

