Mindent elsöprő háborúra készül Donald Trump? – Megszólalt a szakértő

1. Lesz háború?

Ha nem Trumpról lenne szó, akkor azt mondanám, hogy teljesen kizárt, hogy az Egyesült Államok szárazföldi offenzívát indítson Latin-Amerikában bárhol egy nagyobb ország ellen

- hangsúlyozta dr. Soltész Béla. Hozzátette: de mivel Trumpról van szó, nem lehet kizárni, hogy tényleg olyasmi történjen, amit az összes latin-amerikai ország, ha nem is hadüzenetként, de mindenképpen ellenséges lépésként fog értékelni.

Legutóbb 1989-ben volt precedens hasonlóra, azóta nem volt ilyen mértékű amerikai csapatösszevonás Latin-Amerika térségében.

2. De ki harcolna?

Ami érdekes, hogy ki fog akkor fegyvert fogni, ha esetleg itt összecsapásokra kerül sor. Venezuelában nincsen olyan felfegyverezhető ellenzék, amely gerillaként elkezdene harcolni

- firtatta Soltész a Global Insight adásában.

Ezt azzal indokolta, hogy

Venezuela tíz éve a kivéreztetés állapotában van,

tehát mindenki, akinek politikai problémái voltak, az vagy börtönbe került, vagy elhagyta az országot, és egy nagyon-nagyon megtört, rossz hangulatú társadalomról beszélünk. A reguláris hadseregen kívül vannak még paramilitáris erők is, de ezek mind a fennálló rezsimnek a zsoldjában állnak. Úgyhogy nem látszik, hogy ha valamiféle eszkaláció felé menne a dolog, akkor ki lenne az Venezuelában, aki fegyvert fogna.

3. A drogcsempészet elleni harc csak ürügy?

Az egyetemi docens azt is elmondta: ha a drogkereskedelem latin-amerikai feltartózatása lenne az Egyesült Államok célja, akkor

elsősorban nem Venezuelával, hanem a kokainexportálásban élen járó Kolumbiával, illetve a fentanil kapcsán Mexikóval lenne dolga Donald Trumpnak.

Meglepő módon egyébként Mexikóval semmi problémája nincsen az amerikai elnöknek. Én azt gondolom, hogy ténylegesen van valamiféle kartelltevékenység és egy komoly csempésztevékenység, ami Venezuelán keresztül vezet, de egyrészt nem ez a legnagyobb útvonal – sokkal fontosabb útvonal a csendes-óceáni, amihez nincs köze Venezuelának –, másrészt pedig az egész elválaszthatatlan attól, hogy Venezuela milyen olajtartalékokon ül.

- jelentette ki az ELTE Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékének tanszékvezetője.

4. Az egész az olajról szól?

Soltész Béla továbbá aláhúzta:

venezuela rendelkezik a világon a legnagyobb olajkészlettel.

Az összes bizonyított olajkészlet 17 százaléka található Venezuelában. Hogyha ezen az úton elindulunk, akkor látjuk, hogy Venezuelának a geopolitikai szerepe sokkal fontosabb annál, mint amit ebből az egész drogkereskedelmes történetből kiolvashatunk

- fejtette ki a Latin-Amerika-kutató.

5. Drogkartellt üzemeltet Maduro?

Végezetül pedig Trump azon állítását is árnyalta az egyetemi docens, miszerint az 50 millió dolláros amerikai vérdíjat nyakába kapó venezuelai diktátor, Nicolás Maduro egy hagyományos értelemben vett drogkartell feje volna.

Sokkal inkább arról van szó, hogy a helyzet úgy hozza, hogy ezeknek a közepes vagy magas beosztású tiszteknek lehetősége van szemet hunyni drogcsempész-tevékenységek fölött és szemet is hunynak megfelelő mennyiségű pénzért

- mondta dr. Soltész Béla.

KÖVESS MINKET

A Portfolio külpolitikai videós podcastjének legutóbbi adása visszanézhető és meghallgatható a fentebb beágyazott lejátszókon keresztül.

A Global Insight minden második kedden jelenik meg többek közt a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein.

Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, hogy biztosan ne maradj le a következő műsorunkról!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images