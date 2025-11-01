  • Megjelenítés
Olyan látogatásra készül Amerika, amilyenre még nem volt példa
Globál

Olyan látogatásra készül Amerika, amilyenre még nem volt példa

Portfolio
Először látogatna hivatalban lévő szíriai államfő Washingtonba: Tom Barrack, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja bejelentette, hogy Ahmed Sharāa várhatóan a következő két hétben az amerikai fővárosba utazik - számolt be a Reuters. A lépés új fejezetet nyithat a két ország évtizedek óta fagyos viszonyában.

Barrack a bahreini Manama Dialogue biztonságpolitikai konferencián újságíróknak elmondta, hogy reményei szerint a látogatás eredményeként

Szíria csatlakozik majd az amerikai vezetésű, 2014 óta működő terrorizmusellenes koalícióhoz.

„Arra törekszünk, hogy mindenki partner legyen ebben a szövetségben, és ez számukra óriási jelentőségű lenne” - fogalmazott a különmegbízott.

Sharāa, aki tavaly decemberben buktatta meg Bassár el-Aszad rezsimjét, a közelmúltban több diplomáciai utat is tett, hogy újraépítse Szíria kapcsolatait azokkal a hatalmakkal, amelyekkel megromlott a partnerség az Aszad rezsim alatt.

Bár az ENSZ-közgyűlésen korábban már felszólalt New Yorkban,

de hivatalos washingtoni látogatásra szíriai elnök még soha nem érkezett.

A washingtoni tárgyalás egyik kulcseleme lehet a Szíria és Izrael között zajló deeszkalációs folyamat. Barrack szerint a két ország közel áll egy megállapodáshoz, amelyet az USA közvetítésével próbálnak tető alá hozni. A tervezett egyezség célja, hogy véget vessen az izraeli légicsapásoknak Szíriában, valamint létrehozzon egy ütemtervet az izraeli csapatok dél-szíriai kivonására. Egy szíriai forrás szerint Washington szeretné, ha az izraeli–szíriai biztonsági megállapodást már Sharāa washingtoni látogatásáig sikerülne véglegesíteni.

Miért kulcsfontosságú a pillanat? Az Iszlám Állam utolsó szíriai területeit 2019-ben foglalták vissza, de amerikai és regionális hírszerzési források idén nyáron figyelmeztettek: a szervezet igyekszik kihasználni az Aszad-rendszer bukása utáni hatalmi űrt, és újjászervezni magát Szíriában és Irakban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

