Olyan látogatásra készül Amerika, amilyenre még nem volt példa

Barrack a bahreini Manama Dialogue biztonságpolitikai konferencián újságíróknak elmondta, hogy reményei szerint a látogatás eredményeként
Szíria csatlakozik majd az amerikai vezetésű, 2014 óta működő terrorizmusellenes koalícióhoz.
„Arra törekszünk, hogy mindenki partner legyen ebben a szövetségben, és ez számukra óriási jelentőségű lenne” - fogalmazott a különmegbízott.
Sharāa, aki tavaly decemberben buktatta meg Bassár el-Aszad rezsimjét, a közelmúltban több diplomáciai utat is tett, hogy újraépítse Szíria kapcsolatait azokkal a hatalmakkal, amelyekkel megromlott a partnerség az Aszad rezsim alatt.
Bár az ENSZ-közgyűlésen korábban már felszólalt New Yorkban,
de hivatalos washingtoni látogatásra szíriai elnök még soha nem érkezett.
A washingtoni tárgyalás egyik kulcseleme lehet a Szíria és Izrael között zajló deeszkalációs folyamat. Barrack szerint a két ország közel áll egy megállapodáshoz, amelyet az USA közvetítésével próbálnak tető alá hozni. A tervezett egyezség célja, hogy véget vessen az izraeli légicsapásoknak Szíriában, valamint létrehozzon egy ütemtervet az izraeli csapatok dél-szíriai kivonására. Egy szíriai forrás szerint Washington szeretné, ha az izraeli–szíriai biztonsági megállapodást már Sharāa washingtoni látogatásáig sikerülne véglegesíteni.
Miért kulcsfontosságú a pillanat? Az Iszlám Állam utolsó szíriai területeit 2019-ben foglalták vissza, de amerikai és regionális hírszerzési források idén nyáron figyelmeztettek: a szervezet igyekszik kihasználni az Aszad-rendszer bukása utáni hatalmi űrt, és újjászervezni magát Szíriában és Irakban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
