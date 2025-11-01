Oroszország szerint az USA átlépte a vörös vonalat, amivel egy ország szuverenitását fenyegeti

Oroszország élesen bírálta az Egyesült Államok karibi katonai fellépését, amely a venezuelai kábítószer-kereskedelem elleni műveletként indokolt. A moszkvai külügyminisztérium szerint az amerikai "erőfitogtatás" túlzó és sérti az ország szuverenitását.

A Reuters beszámolója szerint az orosz külügyi szóvivő, Marija Zaharova a közleményében azt írta:

Határozottan elítéljük a túlzott katonai erő alkalmazását a kábítószer-ellenes műveletekben. Az ilyen akciók sértik mind az amerikai belső jogot, mind a nemzetközi jog normáit.

Az Egyesült Államok az utóbbi hónapokban jelentősen növelte katonai jelenlétét a Karib-térségben. Harci repülőgépeket, hadihajókat és több ezer katonát vezényeltek oda.

Zaharova egyúttal megerősítette, hogy Moszkva

megerősíti szilárd támogatását a venezuelai vezetés felé a nemzeti szuverenitásuk védelmében.

Vlagyimir Putyin orosz és Nicolás Maduro venezuelai elnök májusban írt alá stratégiai partnerségi megállapodást Moszkvában. Maduro régóta azt állítja, hogy az Egyesült Államok célja a hatalomból való eltávolítása.

