Sikeresen levegőbe emelkedett a sci-fiket idéző YFQ-44A - Új korszakba lépett a légi hadviselés

Az Amerikai Légierő célja legalább 1000 mesterséges intelligencia által vezérelt, félig autonóm együttműködő harci repülőgép (CCA) létrehozása, amelyek pilótás repülőgépek, például F-22, F-35 és hatodik generációs F-47 vadászgépek mellett repülnének. A drónokat megfizethető megoldásnak tekintik a vadászgépflotta hatótávolságának és hatékonyságának növelésére, és különféle feladatok ellátására szánják, beleértve a csapásmérést, felderítést és elektronikus hadviselést.

A légierő 2024 áprilisában választotta ki a két vállalatot az első CCA-szerződésekre, és mindkét prototípus 2025 májusában kezdte meg a földi tesztelést. A légierő még ebben a költségvetési évben döntést tervez hozni arról, melyik CCA-t küldi sorozatgyártásba.

Ez a légi hadviselés új korszaka. Nincs olyan pilóta, aki a háttérben botkormánnyal és gázkarral irányítaná a repülőgépet

- nyilatkozta Jason Levin, az Anduril alelnöke.

Az Anduril közlése szerint a vállalat mindössze 556 nap, kevesebb mint két év alatt jutott el a teljesen új tervezéstől a CCA repülési teszteléséig.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons