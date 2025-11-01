Szöges ellentétét állítja Kijev és Moszkva – Megszólalt a főparancsnok a váratlan és vakmerő akcióról

Szirszkij közölte, ismét ellátogatott a frontvonalra. Elmondása szerint Pokrovszk és Mirnohrád agglomerációjában az ukránok több ezer orosz katona nyomulásának tartanak ellen. Az orosz csapatok továbbra is próbálnak beszivárogni a lakóövezetekbe és igyekeznek elvágni az utánpótlási útvonalakat. Szirszkij hangsúlyozta:

nincs szó bekerítésről vagy blokádról, és mindent megtesznek a logisztika fenntartásáért.

Mint mondta, átfogó művelet zajlik az orosz erők megsemmisítésére és kiszorítására Pokrovszkból.

Folytatjuk a dobropilljai kiszögellés felszabadítását és megtisztítását. Tartjuk Pokrovszkot. Tartjuk Mirnohrádot

- szögezte le az ukrán haderő főparancsnoka

Tegnap este érkezett először arról hír, hogy a HUR különleges egységei váratlanul Pokrovszkban landoltak, amit Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője személyesen felügyelt. Szirszkij most fotókat is közzétett, melyeken ő és Budanov látható.

Az orosz védelmi minisztérium szerint azonban meghiúsították az ukrán különleges erők műveletét, hogy helikopterrel juttassanak katonákat a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, támadásukban pedig 11 ukrán katona elesett.

Ukrajna ezt cáfolta, azt állítva, hogy a HUR egységei sikeresen leszálltak, és harcba szálltak az oroszokkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images