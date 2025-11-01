  • Megjelenítés
Szöges ellentétét állítja Kijev és Moszkva – Megszólalt a főparancsnok a váratlan és vakmerő akcióról
Globál

Szöges ellentétét állítja Kijev és Moszkva – Megszólalt a főparancsnok a váratlan és vakmerő akcióról

Portfolio
Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka megerősítette, hogy az ukrán katonai hírszerzés (HUR) különleges erői földet értek a kulcsfontosságú donyecki erődvárosban, Pokrovszkban, ahol rendkívül heves harcok folynak - jelentette a RBC-Ukraine.

Szirszkij közölte, ismét ellátogatott a frontvonalra. Elmondása szerint Pokrovszk és Mirnohrád agglomerációjában az ukránok több ezer orosz katona nyomulásának tartanak ellen. Az orosz csapatok továbbra is próbálnak beszivárogni a lakóövezetekbe és igyekeznek elvágni az utánpótlási útvonalakat. Szirszkij hangsúlyozta:

nincs szó bekerítésről vagy blokádról, és mindent megtesznek a logisztika fenntartásáért.

Mint mondta, átfogó művelet zajlik az orosz erők megsemmisítésére és kiszorítására Pokrovszkból.

Folytatjuk a dobropilljai kiszögellés felszabadítását és megtisztítását. Tartjuk Pokrovszkot. Tartjuk Mirnohrádot

- szögezte le az ukrán haderő főparancsnoka 

Tegnap este érkezett először arról hír, hogy a HUR különleges egységei váratlanul Pokrovszkban landoltak, amit Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője személyesen felügyelt. Szirszkij most fotókat is közzétett, melyeken ő és Budanov látható.

Az orosz védelmi minisztérium szerint azonban meghiúsították az ukrán különleges erők műveletét, hogy helikopterrel juttassanak katonákat a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, támadásukban pedig 11 ukrán katona elesett.

Ukrajna ezt cáfolta, azt állítva, hogy a HUR egységei sikeresen leszálltak, és harcba szálltak az oroszokkal.

Kapcsolódó cikkünk

Dúl a pokol az ukrán erődváros körül: a Kreml azt állítja, dugába döntötte Kijev merész akcióját – Egy videó is előkerült

Videóval dicsekszik Kijev: Moszkva közvetlen közelében robbantották fel a kulcsfontosságú olajvezetéket

Zöld utat kaptak a Tomahawkok, Magyarország nem kapott felmentést az orosz szankciók alól - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
időjárás-halottak napja-várható időjárás-mindenszentek-halloween-időjárás magyarországon-időjárás hétvégén-időjárás-előrejelzés-hétvége időjárás-holnapi időjárás
Globál
Kimozdulna a napokban? Jobban teszi, ha holnapra időzíti – Mutatjuk az időjárás-előrejelzést
Pénzcentrum
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility