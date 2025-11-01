Több ezren vonultak utcára a rendőrség valaha volt legvéresebb razziája után: legalább 121-en meghaltak

Péntek délután fehér ruhában gyűltek össze a tüntetők, hogy elítéljék az erőszakot, és követeljék a jobboldali kormányzó, Cláudio Castro menesztését, aki elrendelte a razziákat.

Nem akarunk véres Rio de Janeirót. Meg kell állítani ezt a vérontást Rio de Janeiróban

- mondta egy helyi nő, aki hozzátette: "Egyetlen anya sem akarja a fiát a földön, golyókkal teleszaggatva látni."

A demonstráció előtt a hatóságok vezetői védelmükbe vették az akciót.

A polgári rendőrfőnök, Felipe Curi szerint ez legitim válasz volt a Vörös Parancs (Comando Vermelho) nevű bűnbanda "expanzív dühére".

A város két, a nemzetközi repülőtérhez közeli szegénynegyedében (favela), Penhában és Alemaóban tartott razziában a biztonsági erők mintegy 2500 tagja vett részt, helikoptereket és páncélozott járműveket is bevetettek - írta az MTI.

Curi azt állította: "hihetetlen visszajelzéseket" kaptak a favela lakóitól: dicsérték a rendőröket, gratuláltak nekik, és több hasonló akciót kértek. Mint mondta, a rendőrség "súlyos csapást" mért a bűnszervezetre, és "egy hajszálra" volt attól, hogy elfogja annak helyi vezetőjét.

Curi közölte: az eddig azonosított 99 áldozat közül 78-nak volt bűnügyi előélete.

Curi szerint "nincs rejtegetnivalójuk", mivel felmerült az a vád, hogy sokakat helyben kivégeztek a hatóságok. Az egyik halottat le is fejeztek, fejét pedig egy fára akasztották. A rendőrfőnök tagadta, hogy a biztonsági erők lennének ezért a felelősök.

Ki mondta, hogy a rendőrség vágta le a fejét?

- tette fel a kérdést, azzal folytatva, hogy csempészek fejezhették le a férfit, "hogy felhívják a sajtó figyelmét."

Rio államban 2024-ben körülbelül 700 halálos áldozatot követeltek a rendfenntartó erők razziái.

A razziaellenes demonstrálók ugyanakkor nehezményezik, hogy a vérontás a favelák többségében szegény és fekete lakosságát célozta. A brazil társadalom és média egy jelentős része mindeközben üdvözölte a razziákat, ahogy számos jobboldali politikus is.

A Comando Vermelho az egyik legnagyobb és legrégibb, a többi között kábítószer-csempészettel is foglalkozó bűnszervezet Brazíliában.

Címlapkép forrása: Allisonsales/picture alliance via Getty Images