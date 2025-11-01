Videóval dicsekszik Kijev: Moszkva közvetlen közelében robbantották fel a kulcsfontosságú olajvezetéket

Az ukrán katonai hírszerzés a Telegramon arról számolt be, hogy sikeres műveletet hajtott végre Moszkva térségében, amelynek eredményeként megsemmisítették a Kolcevoj nevű kőolaj-vezetékhálózat három ágát.

Október 31-én az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának különleges művelete során működésképtelenné vált az agresszor állam, Oroszország egyik legfontosabb katonai létesítménye: a Kolcevoj olajvezeték, amely az orosz megszálló hadsereget látta el erőforrásokkal Ukrajna elleni népirtó háborújához

- fogalmaztak a hírszerzés közleményében. A jelentés szerint a vezetéket a Moszkvai terület Ramenko járásában érte találat.

"Az ellenséges objektumot védő drónellenes háló és a félkatonai őrség védelme sem segített:

mindhárom ág, amelyen keresztül az agresszor benzint, dízelolajat és kerozint szállított, egyszerre felrobbant, és működésképtelenné vált"

- közölte a hírszerzés, egy videofelvéltelt is mellékelve a vezeték felrobbanásáról.

A jelentés szerint a Kolcevoj vezeték hossza 400 kilométer. Az üzemanyagot a vezetékbe a rjazanyi, a Nyizsnyij Novgorod-i és a moszkvai olajfinomítókból szállították.

Évente ez a vezeték akár 3 millió tonna kerozint, 2,8 millió tonna dízelolajat és mintegy 1,6 millió tonna benzint képes továbbítani.

