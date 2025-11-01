  • Megjelenítés
Videóval dicsekszik Kijev: Moszkva közvetlen közelében robbantották fel a kulcsfontosságú olajvezetéket
Globál

Videóval dicsekszik Kijev: Moszkva közvetlen közelében robbantották fel a kulcsfontosságú olajvezetéket

MTI
|
Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés a Telegramon arról számolt be, hogy sikeres műveletet hajtott végre Moszkva térségében, amelynek eredményeként megsemmisítették a Kolcevoj nevű kőolaj-vezetékhálózat három ágát.

Október 31-én az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának különleges művelete során működésképtelenné vált az agresszor állam, Oroszország egyik legfontosabb katonai létesítménye: a Kolcevoj olajvezeték, amely az orosz megszálló hadsereget látta el erőforrásokkal Ukrajna elleni népirtó háborújához

- fogalmaztak a hírszerzés közleményében. A jelentés szerint a vezetéket a Moszkvai terület Ramenko járásában érte találat.

"Az ellenséges objektumot védő drónellenes háló és a félkatonai őrség védelme sem segített:

mindhárom ág, amelyen keresztül az agresszor benzint, dízelolajat és kerozint szállított, egyszerre felrobbant, és működésképtelenné vált"

- közölte a hírszerzés, egy videofelvéltelt is mellékelve a vezeték felrobbanásáról.

A jelentés szerint a Kolcevoj vezeték hossza 400 kilométer. Az üzemanyagot a vezetékbe a rjazanyi, a Nyizsnyij Novgorod-i és a moszkvai olajfinomítókból szállították.

Évente ez a vezeték akár 3 millió tonna kerozint, 2,8 millió tonna dízelolajat és mintegy 1,6 millió tonna benzint képes továbbítani.

Kapcsolódó cikkünk

Zöld utat kaptak a Tomahawkok, Magyarország nem kapott felmentést az orosz szankciók alól - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrán katona harcol Pokrovszknál
Globál
Dúl a pokol az ukrán erődváros körül: a Kreml azt állítja, dugába döntötte Kijev merész akcióját – Egy videó is előkerült
Pénzcentrum
Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility