Világszintű kutatás rántotta le a leplet: kiderült, mely országokban lehet a legtermészetközelibb életet élni

A kutatás, amely a természethez fűződő viszonyt először hasonlította össze nemzetközileg, 57 ezer személyt vizsgált. Azt elemezte, hogyan alakítják a társadalmi, gazdasági, földrajzi és kulturális tényezők az emberek természethez való hozzáállását.

A globális rangsort Nepál vezeti, majd Irán, Dél-Afrika, Banglades és Nigéria következik.

Európából csak Horvátország és Bulgária került a top tízbe. Franciaország a 19. helyen áll,

Magyarország pedig a középmezőnyben kapott helyet 34.-ként.

Nagy-Britannia a 61-ből az 55., utána többek között Hollandia, Kanada, Németország, Izrael és Japán következik a lista legvégén. A sereghajtó Spanyolország.

Korábbi kutatások szerint a temészettel ápolt szorosabb kapcsolat jobb közérzettel jár, és nagyobb valószínűséggel ösztönöz környezetbarát viselkedésre.

Az alacsony természetközeliséget a biológiai sokféleség csökkenését előidéző három alapvető ok egyikeként azonosították, a társadalmi egyenlőtlenség és az egyéni, anyagi haszon előtérbe helyezése mellett.

A brit és osztrák kutatók azt találták, hogy

a természetközeliséget legerőteljesebben a magas társadalmi "spiritualitás" jelzi előre.

A vallásosabb társadalmak, illetve azok a kultúrák, ahol a hitet a tudománnyal szemben előnyben részesítik, erősebb kapcsolatról tanúskodtak a természettel. Ezzel szemben a Világbank üzletelés egyszerűségét mutató indikátora negatívan függött össze a természetközeliséggel.

Az alacsonyabb szintű természetközeliséggel összefüggő tényezők között megjelent a városiasodás (urbanizáció) és az internethasználat is.

