Megint Poltavát lövik az oroszok
Az ukrán hatóságok szerint az oroszok ismét Poltava régióban mértek dróncsapást egy gázipari létesítményre. Pontos károkról nem érkezett hír.
(Reuters)
Ennyien érkeztek Ukrajnából pénteken
Az ukrán-magyar határszakaszon 5368 ember lépett be Magyarországra pénteken. Tartózkodási engedélyt harminc embernek állítottak ki - közölte az ORFK.
(MTI)
Zöld utat kaptak a Tomahawkok, Magyarország nem kapott felmentést az orosz szankciók alól - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
A Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak. A végső döntés az elnök kezében van. Trumpot megkérdezték arról is, hogy Magyarország kaphat-e felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. A válasz egyértelmű volt: nem. Eközben az orosz csapatok folytatják Pokrovszk ostromát. Az ukrán vezérkar szerint még mindíg nem kerítették be az alakulataikat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
