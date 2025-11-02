  • Megjelenítés
Globál

Dzsihadista támadást tervezett egy férfi a német fővárosban

Portfolio
Egy 22 éves szíriai férfit vettek őrizetbe Berlinben, akit a hatóságok szerint dzsihadista terrortámadás előkészítésével gyanúsítanak - közölte a Deutsche Welle.

A berlini ügyészség szóvivője szerint a gyanúsított egy "dzsihadista indíttatású támadást" tervezett. Az őrizetbe vételhez a rendőrség különleges bevetési egységét (SEK) vezényelték ki.

Iris Spranger, Berlin belügyminisztere az eset kapcsán kijelentette: "A biztonsági hatóságokkal együttműködve rendkívül éberek vagyunk a fővárosban élő emberek biztonsága érdekében."

A gyanúsítotthoz köthető három berlini lakóhelyen tartott házkutatás során a rendőrség bombakészítésre alkalmas eszközöket foglalt le. Az ügyészség szerint a férfi az "Iszlám Állam" terrorszervezet propagandaanyagait osztotta meg a közösségi médiában, köztük dzsihadista dalokat, valamint felhívást ezek terjesztésére.

Berlint megrázta, amikor 2016-ban, a karácsonyi vásáron egy teherautó a tömegbe hajtott, 12 ember halálát okozva.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1487435262-fegyver-fegyveres-erők-háború-hadsereg-harckocsi-honvédelem-nap-páncél
Globál
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility