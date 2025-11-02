Dzsihadista támadást tervezett egy férfi a német fővárosban

A berlini ügyészség szóvivője szerint a gyanúsított egy "dzsihadista indíttatású támadást" tervezett. Az őrizetbe vételhez a rendőrség különleges bevetési egységét (SEK) vezényelték ki.

Iris Spranger, Berlin belügyminisztere az eset kapcsán kijelentette: "A biztonsági hatóságokkal együttműködve rendkívül éberek vagyunk a fővárosban élő emberek biztonsága érdekében."

A gyanúsítotthoz köthető három berlini lakóhelyen tartott házkutatás során a rendőrség bombakészítésre alkalmas eszközöket foglalt le. Az ügyészség szerint a férfi az "Iszlám Állam" terrorszervezet propagandaanyagait osztotta meg a közösségi médiában, köztük dzsihadista dalokat, valamint felhívást ezek terjesztésére.

Berlint megrázta, amikor 2016-ban, a karácsonyi vásáron egy teherautó a tömegbe hajtott, 12 ember halálát okozva.