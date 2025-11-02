Éjszakai pokol Ukrajnában: hatalmas csapást mértek az oroszok

Az ukrán hatóságok vasárnap közölték, hogy a támadásokban Zaporizzsjában ketten megsebesültek, miközben a déli Odesza régióban egy éjszakai dróntámadás két ember életét oltotta ki. Ahogy közeleg a tél, Oroszország felerősítette a rakéta- és dróntámadásokat az ukrán energiahálózat ellen. Ez egyre gyakoribb áramszüneteket okoz, és Kijev sürgősségi egységeit folyamatos helyreállításra, illetve időszakos lekapcsolások kezelésére kényszeríti.
Zaporizzsjában az éjszakai csapás épületeket rombolt le, és két sérültet hagyott maga után – közölte Iván Fedorov kormányzó a Telegramon.
A régió szinte mindennap orosz tüzérségi, rakéta- és dróntámadások célpontja. Ezek otthonokat pusztítanak el, megbénítják a közműveket és civil áldozatokat követelnek. Moszkva ezzel nyomást gyakorol Ukrajna védelmére, és megzavarja az összeköttetéseket az ország déli része és más térségek között. Fedorov szerint az éjszakai támadásban ketten sebesültek meg. Hozzátette, hogy a vasárnap reggelig tartó 24 órában Oroszország 18 település ellen hajtott végre mintegy 800 csapást, amelyek egy embert megöltek és hármat megsebesítettek a térségben.
Ukrajna állami katasztrófavédelme a Telegramon közölte, hogy Odeszában ketten meghaltak az éjszakai orosz dróntámadás következtében. Egy külön bejelentésben a Dnyipropetrovszk megye megbízott kormányzója azt mondta, négyre emelkedett annak a szombati orosz légicsapásnak a halálos áldozatainak száma, amely lángra lobbantott egy üzletet. Az elhunytak között két fiú is van, 11 és 14 évesek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
