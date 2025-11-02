  • Megjelenítés
Felcsaptak a lángok: ukrán dróntámadás érte Putyin egyik fontos olajkikötőjét
Felcsaptak a lángok: ukrán dróntámadás érte Putyin egyik fontos olajkikötőjét

Ukrán erők dróntámadást hajtottak végre az orosz Rosznyefty olajvállalat Tuapsze kikötőjében található olajterminálja ellen – közölte vasárnap az ukrán belbiztonsági szolgálat (SZBU) egyik tisztviselője.

A közlemény szerint öt dróncsapás érte a létesítményt,

amelyek megrongáltak egy olajszállító tankert, a rakodóinfrastruktúrát, valamint a kikötő közeli épületeit is.

