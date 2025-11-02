  • Megjelenítés
Forródrót lesz Amerika és Kína között
Globál

Portfolio
Washington és Peking közvetlen katonai kommunikációs csatornák létrehozásában állapodott meg a feszültségek és az eszkaláció kockázatának csökkentésére.

Az Egyesült Államok és Kína abban egyezett meg, hogy

katonai szinten közvetlen kapcsolattartási csatornákat hoznak létre a konfliktusok kockázatának mérséklésére és a lehetséges eszkaláció megelőzésére.

Ezt szombaton Peter Hegseth amerikai védelmi miniszter közölte, miután Malajziában találkozott kínai partnerével, Tong Csün nemzetvédelmi miniszterrel.

Hegseth az X-en közzétett bejegyzésében azt írta:

Miután Donald Trump elnök Dél-Koreában találkozott Hszi Csin-pinggel, én is hasonlóan pozitív megbeszélést folytattam kínai partneremmel, Kína nemzetvédelmi miniszterével, Tong Csün tengernaggyal Malajziában."

Hozzátette: amerikai és kínai tisztségviselők további egyeztetéseket tartanak a csatornák létrehozásáról.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

