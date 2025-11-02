  • Megjelenítés
Megszólalt a NATO erős embere Ukrajna támogatásával kapcsolatban
Megszólalt a NATO erős embere Ukrajna támogatásával kapcsolatban

Portfolio
A NATO továbbra is támogatja Ukrajnát, amíg tartós békemegállapodás nem születik - jelentette ki Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke a BBC-nek adott interjújában.

Dragone admirális szerint a háború műveleti szempontból megfeneklett, és "lassan itt az ideje leülni tárgyalni, mert ez csak emberi életek pazarlása". Az admirális Oroszország stratégiai kudarcáról beszélt, hiszen a 2022-es teljes körű invázió következtében két újabb ország, Finnország és Svédország csatlakozott a nyugati szövetséghez.

"Putyin nem fog baráti vagy bábkormányt létrehozni, mint Belaruszban. Nem fog sikerrel járni"

– hangsúlyozta a NATO katonai bizottságának januárban kinevezett elnöke.

Az európai nemzetek továbbra is elkötelezettek Ukrajna védelmi támogatása mellett. Júniusban a NATO-tagállamok megállapodtak, hogy 2035-re GDP-jük 5%-ára emelik védelmi kiadásaikat, miután Donald Trump amerikai elnök ismételten sürgette őket erre.

Oroszország nemrég bejelentett nagy hatótávolságú, nukleáris meghajtású fegyvereivel – mint a Burevestnik és a Poseidon – kapcsolatban az admirális lekicsinyelte a NATO aggodalmait. "Nem fenyegetnek minket, mi csak készen állunk megvédeni 32 nemzetünket és egymilliárd emberünket. Mi egy nukleáris szövetség vagyunk" – mondta.

A jövőbeli inváziók kockázatáról szólva Dragone admirális megjegyezte, hogy ha – és hangsúlyozta a feltételes módot – bárhol is történne ilyen, az valószínűleg a balti államokban lenne. Ugyanakkor kiemelte, hogy NATO-tagállamokként az 5. cikkely értelmében a szövetség a védelmükre kelne, beleértve az Egyesült Államokat is.

A NATO jelenlegi védelmi szükségletei közül a légvédelem élvez elsőbbséget. Az orosz drónok nemrégiben lengyel és román légtérbe történt behatolásai miatt a szövetség fejleszti légvédelmét. Az admirális szerint a NATO keleti határain létrehozandó "drónfal" hónapokon belül aktiválható lesz.

Bár Oroszország részéről nincs jele az ukrajnai háború irányváltásának, és egyes tagállamok – különösen Szlovákia és Magyarország – egyre inkább ellenzik Ukrajna védelmi támogatását, Dragone admirális pozitív hangon zárta nyilatkozatát: "A szövetség megbízható, érett, és kohéziónk a súlypontunk. A szövetség erősebb, mint ellenfeleink, és Ukrajna mellett maradunk egészen addig a napig, amíg a béke be nem köszönt."

Címlapkép forrása: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu via Getty Images

