  • Megjelenítés
Putyin szóvivője váratlan bejelentést tett: ez kell a békéhez Ukrajnában
Globál

Putyin szóvivője váratlan bejelentést tett: ez kell a békéhez Ukrajnában

Portfolio
Dmitrij Peszkov szerint az ukrajnai béke eléréséhez aprólékos, részletekbe menő munka kell, nem pedig egyetlen csúcstalálkozó.

A Kreml szóvivőjét a TASZSZ idézte vasárnap megjelent nyilatkozatában. Peszkov úgy fogalmazott, hogy

nem Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója hozhat megoldást, hanem a rendezés részletein végzett gondos munka.

"Jelenleg a rendezés részleteinek nagyon körültekintő kidolgozására van szükség" – idézte Peszkovot az orosz állami hírügynökség.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1487435262-fegyver-fegyveres-erők-háború-hadsereg-harckocsi-honvédelem-nap-páncél
Globál
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő csapás zajlik - Háborús híreink vasárnap
Pénzcentrum
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility