1 euróért vettek vadászgépeket a románok, de nem ők a legnagyobb nyertesek
1 euróért vettek vadászgépeket a románok, de nem ők a legnagyobb nyertesek

MTI
A román védelmi minisztérium megkötötte a 18 darab F-16-os harci repülőgép egy euró jelképes áron történő beszerzésére vonatkozó szerződést a holland kormánnyal - jelentette be hétfőn Ionut Mosteanu, a tárca vezetője.

A negyedikgenerációs harci repülőgépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre használják

- írta Facebook-oldalán a tárcavezető.

Úgy értékelte, hogy

az F-16-osok beszerzése fontos lépés a fetesti-i pilótakiképző központ számára,

amely regionális központként szolgál a NATO-tagországok és partnereik számára.

A román védelmi miniszter arról is beszámolt, hogy

a harcigépeket részben az ukrán pilóták kiképzésére fogják használni.

Hangsúlyozta, hogy Románia további védelmi befektetéseket eszközöl, és hogy az F-16-osok megléte újabb lépés az F-35-ös harci repülőgépek beszerzéséhez.

A bukaresti védelmi minisztérium június végén jelentette be, hogy Hollandia év végéig átadja Romániának a fetesti-i pilótakiképző központ számára kölcsönzött 18 F-16-os harci repülőgép tulajdonjogát.

A román légierőnél 2019-ben kezdődött meg az átállás a szovjet gyártmányú MiG-21-esekről az amerikai F-16-osokra. Románia ugyanakkor tavaly novemberben államközi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal 32 darab ötödik generációs F-35-ös lopakodó harci repülőgép beszerzéséről.

