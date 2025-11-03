  • Megjelenítés
Állítják az oroszok: Kijev lényegében beletörődött a kulcsváros elvesztésébe
Állítják az oroszok: Kijev lényegében beletörődött a kulcsváros elvesztésébe

Az oroszok szerint az ukrán média egyre inkább elkerülhetetlennek tartja Pokrovszk feladását, mivel az ukrán fegyveres erők nem rendelkeznek elegendő erővel a helyzet megfordításához - számolt be a mk.ru.

A korábbi ukrán védelmi miniszterhelyettes, Vitalij Dejnega szerint ha hamarosan nem adnak ki parancsot a csapatok kivonására Pokrovszkból és Mirnohrádból, nemcsak jelentős számú magasan motivált ejtőernyőst és tengerészgyalogost veszíthetnek el, hanem olyan helyzetbe kerülhetnek, ahol már nem lesz senki, aki betömhetné a fronton keletkezett rést.

Dejnega kijelentette, hogy az ukrán fegyveres erők "gyakorlatilag elvesztették Pokrovszkot, ami azt jelenti, hogy Mirnohradot sem érdemes tartani", mivel a logisztika rendkívül kockázatossá vált.

Az ukránok a hétvége során nagyjából két szakasznyi kommandóst dobtak le Pokrovszk határában. Az oroszok szerint az elit katonákkal azonnal végeztek, de az ilyen jellegű kijelentéseket érdemes óvatosan kezelni. Egyes oroszpárti Telegram csatornák még azt is kitalálták, hogy az alakulatot személyesen Kirilo Budanov, a hírszerzés parancsnoka vezette. Budanov megölését már vagy egy tucat alkalommal bejelentette Moszkva, de egyébként sincs realitása annak, hogy a hírszerzés főnöke terepre menjen.

Mindettől függetlenül az teljesen reális forgatókönyv, hogy Pokrovszk még akár ezen a héten elesik. Ebben az esetben Mirnohrádot lényegében bekerítenék az orosz csapatok.

