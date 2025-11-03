  • Megjelenítés
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Portfolio
India után Törökország is látványosan felpörgette az olajbeszerzés diverzifikációját a legújabb, Oroszországot sújtó amerikai vámok miatt. Kijev ezzel párhuzamosan igyekszik tönkretenni az orosz energetikai infrastruktúrát, vasárnap Tuapsze kikötőjének terminálja kapott találatot. Az ukránok új Patriot légvédelmi rendszert kaptak Németországtól, Pokrovszkban ugyanakkor egyre elkeserítőbb a helyzet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Vasárnapi híreink ezen a linken érhetőek el.

