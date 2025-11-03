Minél több pénzt költ a Nyugat Ukrajnára, Oroszország annál nagyobb szeletet hasít majd ki az országból – írta ki Telegram-oldalára Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke.

Medvegyev azzal kezdte mondandóját, hogy megállapította: a Nyugat eddig 500 milliárd eurót költött Ukrajnára 2022 kezdete óta, ami „hatalmas összeg.”

Leírja ugyanakkor: 2001 és 2021 között a Nyugat 2300 milliárd dollárt költött Afganisztánra: a beavatkozás eredménye pedig az lett, hogy

a táliboktól elvették, majd a táliboknak átadták a hatalmat.”

„Minél több pénzt költ a Nyugat az ukrán tolvajok támogatására, annál szörnyűbb lesz a véres kijevi bohócok vége. És annál nagyobb lesz a földterület, ami végül visszatér majd az ősi Oroszországhoz. Pont úgy zárul majd ez, ahogy Amerika művelete végződött Afganisztánban. A lakosságunk és az orosz hatóság visszatér majd az ősi orosz földre” – írja Medvegyev.

Az eszmefuttatás lényege tehát az, hogy a volt orosz elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasa, aki több fontos tisztséget is betölt az orosz államigazgatásban, úgy látja, minél tovább húzódik majd a háború, Oroszország annál nagyobb területet "annektál" majd Ukrajnából, a Nyugat pedig annál több pénzt öl bele Kijev támogatásába - Medvegyev szerint végeredményében fölöslegesen.

