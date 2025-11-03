  • Megjelenítés
Ilyen nincs: olyan ajánlatot tett Putyin szövetségese, amire nem nagyon számítottunk
Ilyen nincs: olyan ajánlatot tett Putyin szövetségese, amire nem nagyon számítottunk

Fehérorosz békefenntartók bevethetők lennének Ukrajnában, ha mind Oroszország, mind Ukrajna kérné - jelentette be Aljakszej Szkabej, a fehérorosz fegyveres erők magas rangú tisztje. - közölte a Belsat.

A bejelentés az STV állami televízió "Harsh View" című műsorában hangzott el. Szkabej szerint Fehéroroszország segítséget nyújthatna és békefenntartókat küldhetne Ukrajnába "mindkét fél kérésére".

"Ez nem csak rajtunk múlik. Attól függ, hogyan döntenek a felek. Ha az ENSZ égisze alatt szeretnék ezt megvalósítani, akkor ehhez a szervezethez kell fordulniuk. Ezután határozzák meg, mely országok vesznek részt benne.

Mindennek kölcsönös megegyezésen kell alapulnia. Ezt követően az államfő döntene a fehérorosz békefenntartók Ukrajnába küldéséről

- mondta a tiszt.

Korábban, idén tavasszal Aljakszandr Lukasenka egy Mario Nawfal videóbloggernek adott interjúban kijelentette, hogy Oroszország kategorikusan ellenzi bármilyen békefenntartó erő - nemcsak európai, hanem bármilyen - bevetését.

Az Egyesült Királyság volt az első európai ország, amely bejelentette, hogy csapatokat küldene Ukrajnába egy esetleges békemegállapodás betartásának felügyeletére. Keir Starmer brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európa történelmi pillanat előtt áll, amely meghatározza a kontinens kollektív biztonságát.

A svéd hatóságok szintén jelezték készségüket, hogy békefenntartói feladatok ellátására csapatokat küldjenek Ukrajnába.

