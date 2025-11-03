  • Megjelenítés
Két héten belül megszűnhet a tíz milliós főváros vízellátása - Kiadta a figyelmeztetést a rezsim
Két héten belül megszűnhet a tíz milliós főváros vízellátása - Kiadta a figyelmeztetést a rezsim

Két héten belül kiszáradhat a Teheránt vízzel ellátó víztározó a sosem látott aszály miatt - közölte az Al Jazeera.

Az iráni főváros, Teherán fő ivóvízforrása két héten belül kiszáradhat a történelmi méretű aszály következtében - közölte az állami média. Az Amir Kabir-gát mögött elterülő víztározó, amely Teherán öt ivóvízforrásának egyike,

mindössze 14 millió köbméter vizet tartalmaz, ami kapacitásának csupán nyolc százaléka

- nyilatkozta Behzad Parsa, a fővárosi vízművek igazgatója az IRNA hírügynökségnek vasárnap.

Ezen a szinten a gát már csak "két hétig" tudja biztosítani Teherán vízellátását - figyelmeztetett az igazgató.

Egy évvel ezelőtt az Amir Kabir-gát még 86 millió köbméter vizet tárolt, de Parsa szerint a teheráni régióban "100 százalékos csapadékcsökkenés" következett be. A több mint 10 milliós nagyváros naponta körülbelül hárommillió köbméter vizet fogyaszt.

A víztakarékossági intézkedések részeként az elmúlt napokban több környéken is leállították a vízellátást, míg nyáron gyakoriak voltak a szolgáltatás kimaradásai. Júliusban és augusztusban két állami ünnepnapot is elrendeltek a víz- és energiatakarékosság érdekében, miközben a hőhullám idején szinte naponta voltak áramkimaradások, amikor a hőmérséklet Teheránban 40 fok fölé emelkedett.

A vízhiány egész Iránban jelentős probléma, különösen az ország déli, száraz tartományaiban, amit a rossz gazdálkodással, a felszín alatti források túlzott kiaknázásával, valamint az éghajlatváltozás növekvő hatásával magyaráznak.

