Kiadta a parancsot Donald Trump: interkontinentális ballisztikus rakétát lő ki Amerika

Donald Trump elnök a múlt héten adta ki a parancsot a védelmi minisztériumnak arra, hogy kezdjenek el nukleáris csapásmérő eszközökkel kísérletet végezni: a Newsweek által megszellőztetett rakétakilövés lesz várhatóan az első ilyen teszt.

Az amerikai haderő várhatóan szerdán vagy csütörtökön

egy Minuteman III-as ICBM-et lő majd ki a Vandenberg Space Force bázisról a Ronald Reagan ballisztikus rakétateszt-állomásra a Marshall-szigeteken

– írta meg a lap.

Hozzáteszik: a kísérletet a Pentagon még nem erősítette meg, illetve arra is kitértek, hogy a fegyver nem fog nukleáris robbanófejet hordozni.

Az Egyesült Államok egyébként minden évben több lőgyakorlatot tart Minuteman III-as rakétákkal, ellenőrizve ezzel az ország nukleáris elrettentő képességét.

Címlapkép forrása: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images