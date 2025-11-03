  • Megjelenítés
Kiadta a parancsot Donald Trump: interkontinentális ballisztikus rakétát lő ki Amerika
Globál

Kiadta a parancsot Donald Trump: interkontinentális ballisztikus rakétát lő ki Amerika

Portfolio
Az Egyesült Államok várhatóan kísérletet végez majd egy Minuteman III-as interkontinentális ballisztikus rakétával a következő napokban – írta meg a Newsweek.

Donald Trump elnök a múlt héten adta ki a parancsot a védelmi minisztériumnak arra, hogy kezdjenek el nukleáris csapásmérő eszközökkel kísérletet végezni: a Newsweek által megszellőztetett rakétakilövés lesz várhatóan az első ilyen teszt.

Az amerikai haderő várhatóan szerdán vagy csütörtökön

egy Minuteman III-as ICBM-et lő majd ki a Vandenberg Space Force bázisról a Ronald Reagan ballisztikus rakétateszt-állomásra a Marshall-szigeteken

– írta meg a lap.

Még több Globál

Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

Ilyen nincs: olyan ajánlatot tett Putyin szövetségese, amire nem nagyon számítottunk

Sosem látott videó: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1500-ast, de ami ezután történt, arra senki sem számított

Hozzáteszik: a kísérletet a Pentagon még nem erősítette meg, illetve arra is kitértek, hogy a fegyver nem fog nukleáris robbanófejet hordozni.

Az Egyesült Államok egyébként minden évben több lőgyakorlatot tart Minuteman III-as rakétákkal, ellenőrizve ezzel az ország nukleáris elrettentő képességét.

Kapcsolódó cikkünk

Bajban a Sentinel: Amerikában még évtizedekig maradhatnak a félelmetes Minuteman III interkontinentális ballisztikus rakéták

Baj van az amerikai szuperfegyver-programmal: kirúgták a Sentinel projekt vezetőjét

Videó: Minuteman III-as interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki az Egyesült Államok

Olyan nukleáris rakétát villantott Amerika, amivel Moszkvát és Pekinget is elrettentheti

Címlapkép forrása: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Sosem látott videó: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1500-ast, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility