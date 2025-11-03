Kiadta a végső ultimátumot Donald Trump: "Többé ezt nem fogjuk engedni" - megindulhatnak az amerikai katonák

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször is elmondta, hogy katonai akciót fontolgat Nigéria területén, elsősorban a keresztény közösség védelmében.
Keresztényeket ölnek, nagyon nagy számban ölik meg őket. Többé ezt nem fogjuk engedni”
– mondta Trump vasárnap.
Kimiebi Imomotimi Ebienfa, a nigériai külügyminisztérium szóvivője az Al Jazeerának beszélt arról, hogy „nem büszkék” az ország biztonsági helyzetére, viszont nem igaz, hogy keresztényüldözés zajlik az országban.
Való igaz, hogy gyilkosságok zajlanak Nigériában, de ezek nem csak a keresztényekre korlátozódnak. Muszlimokat és hagyományos vallásúakat is gyilkolnak. A többség nem a keresztény lakosság”
– mondta.
Azt is elmondta, hogy nem igaz, hogy „a kormány hagyja,” hogy ezek a gyilkosságok megtörténjenek, ők is aktívan harcolnak az elkövető Al-Kaida és Boko Haram radikális csoportok ellen.
Daniel Bwala, az elnöki kabinet szóvivője közben azt mondta a Reutersnek:
Nigéria szívesen fogadja az USA segítségét, amíg az tiszteletben tartja az ország területi egységét.”
Hozzátette ugyanakkor: reméli, hogy Trump elnök inkább leül tárgyalni Bola Tinubu elnökkel, ahelyett, hogy egyoldalú döntés alapján katonai akcióba kezd az országban.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
