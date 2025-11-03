Kulcsfontosságú fegyvertől esik el Ukrajna - Trump megint meggondolta magát

Trump vasárnap közölte, hogy jelenleg nem mérlegel olyan megállapodást, amely lehetővé tenné Ukrajna számára a Tomahawkok beszerzését Oroszország elleni bevetésre. Hűvösen fogadta azt a felvetést is, hogy az Egyesült Államok NATO-tagállamoknak adna el Tomahawkokat, akik továbbítanák azokat Ukrajnának, mondván: nem akarja eszkalálni a háborút.
A legutóbbi, az Air Force One fedélzetén elhangzott nyilatkozata is ezt a visszafogott álláspontot tükrözte. Arra a kérdésre, hogy fontolóra venne-e egy ilyen eladási megállapodást, azt felelte, hogy nem igazán. Hozzátette ugyanakkor, hogy megváltoztathatja a véleményét. Az újságíróknak Washington felé tartó útja során beszélt, a floridai Palm Beachből indulva.
A Pentagon a múlt héten hivatalosan is zöld utat adott a "cirkálórakéták" Ukrajnába küldésének, de a végső döntés az elnök kezében volt.
Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár október 22-én a Fehér Házban tartott találkozójukon megvitatták a Tomahawkokkal kapcsolatos elképzelést. Rutte pénteken azt mondta, hogy a kérdés felülvizsgálat alatt áll, és a döntés az Egyesült Államok hatásköre.
A Tomahawk rakéták hatótávolsága mintegy 2500 kilométer, ami lehetővé teszi mélyen oroszországi célpontok, köztük Moszkva elérését is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérte a rakéták biztosítását, a Kreml ugyanakkor a sokadik vörös vonalát meghúzva óva intette Washingtont attól, hogy átadja Kijevnek a fegyvert.
