Nappallá vált az éjszaka Oroszországban - Egy fél kikötőt lángba borítottak az ukrán drónok

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) forrása szerint november 1-jén este öt dróntámadást hajtottak végre Oroszország Krasznodár régiójában. A támadások következtében

egy tankerhajó kigyulladt, legalább négy ki- és berakodásra használt móló működésképtelenné vált, valamint a kikötői épületek is megsérültek.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara november 2-án megerősítette, hogy a Fekete-tenger partján fekvő Tuapsze kikötőváros olajipari infrastruktúrája megsérült. A terminált az orosz állami olajvállalat, a Rosznyeft üzemelteti. Tuapsze kulcsfontosságú központ az orosz olajexport számára.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője szerint a csapásnak "hosszú távú következményei" lesznek Oroszország számára. A technológiai láncok közvetlen károsításán túl a támadás hatással lesz a tengerhajózási vállalatokra is, amelyek ezekben a kikötőkben tankolnak. A biztosítási díjak emelkedése várható, ami sokakat elriaszthat e kikötők használatától.

A közösségi médiában közzétett fotók és videók hatalmas tüzet mutatnak a Fekete-tengernél található terminál mólóján. Orosz Telegram-csatornák szerint a terminál környékén legalább három tűzeset volt észlelhető, köztük egy olajszállító hajón is.

️️ - Tuapse Deepwater Pier Ablaze After Drone AttackOn the night of November 2, residents of Russia's Krasnodar Krai reported multiple explosions. The regional operations headquarters later confirmed a drone strike, noting damage to port infrastructure followed by a fire.… pic.twitter.com/Yt3IysjmlX https://t.co/Yt3IysjmlX — The Informant (@theinformant_x) November 2, 2025

A krasznodári regionális operatív parancsnokság később megerősítette, hogy egy dróntámadás kárt okozott a kikötői infrastruktúrában. A támadásban megsérült egy hajó fedélzeti felépítménye, épületek és a terminál infrastruktúrája is. Az orosz tisztviselők szerint előzetes információk alapján nem voltak áldozatok.

A tuapszei olajterminált korábban, szeptember 24-én is érte ukrán dróntámadás az ukrán katonai hírszerzés (HUR) forrása szerint. Ukrajna rendszeresen hajt végre mélységi csapásokat oroszországi katonai és ipari létesítmények ellen, elsősorban hazai fejlesztésű drónokkal.

Címlapkép forrása: Shutterstock