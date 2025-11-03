  • Megjelenítés
Nappallá vált az éjszaka Oroszországban - Egy fél kikötőt lángba borítottak az ukrán drónok
Nappallá vált az éjszaka Oroszországban - Egy fél kikötőt lángba borítottak az ukrán drónok

Ukrán drónok csaptak le egy orosz olajterminálra és egy olajszállító hajóra Krasznodár régióban, jelentős károkat okozva az orosz olajexport infrastruktúrájában. Az ukrán fegyveres erők most friss információkat közöltek az akcióról - közölte a Kyiv Independent.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) forrása szerint november 1-jén este öt dróntámadást hajtottak végre Oroszország Krasznodár régiójában. A támadások következtében

egy tankerhajó kigyulladt, legalább négy ki- és berakodásra használt móló működésképtelenné vált, valamint a kikötői épületek is megsérültek.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara november 2-án megerősítette, hogy a Fekete-tenger partján fekvő Tuapsze kikötőváros olajipari infrastruktúrája megsérült. A terminált az orosz állami olajvállalat, a Rosznyeft üzemelteti. Tuapsze kulcsfontosságú központ az orosz olajexport számára.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője szerint a csapásnak "hosszú távú következményei" lesznek Oroszország számára. A technológiai láncok közvetlen károsításán túl a támadás hatással lesz a tengerhajózási vállalatokra is, amelyek ezekben a kikötőkben tankolnak. A biztosítási díjak emelkedése várható, ami sokakat elriaszthat e kikötők használatától.

A közösségi médiában közzétett fotók és videók hatalmas tüzet mutatnak a Fekete-tengernél található terminál mólóján. Orosz Telegram-csatornák szerint a terminál környékén legalább három tűzeset volt észlelhető, köztük egy olajszállító hajón is.

A krasznodári regionális operatív parancsnokság később megerősítette, hogy egy dróntámadás kárt okozott a kikötői infrastruktúrában. A támadásban megsérült egy hajó fedélzeti felépítménye, épületek és a terminál infrastruktúrája is. Az orosz tisztviselők szerint előzetes információk alapján nem voltak áldozatok.

A tuapszei olajterminált korábban, szeptember 24-én is érte ukrán dróntámadás az ukrán katonai hírszerzés (HUR) forrása szerint. Ukrajna rendszeresen hajt végre mélységi csapásokat oroszországi katonai és ipari létesítmények ellen, elsősorban hazai fejlesztésű drónokkal.

Címlapkép forrása: Shutterstock

