Nyíltan beszélt katonai terveiről Donald Trump: kimondta az igazságot – Putyin barátja bukni fog

Kétlem. Nem hiszem. De elég rosszul viselkednek velünk”

– mondta Trump, arra a kérdésre válaszolva, hogy szerinte lesz-e háború az USA és Venezuela között.

Erre rákérdezett a riporter, hogy Trump szerint „meg vannak-e számlálva” Nicolas Maduro venezuelai elnök napjai az ország élén.

Azt mondanám igen. Szerintem igen, aha”

– mondta az amerikai elnök.

Rákérdeztek arra is, várható-e amerikai támadás Venezuela szárazföldi területei ellen.

Trump erre a kérdésre nem akart válaszolni, azt mondta, „riportereknek nem beszél erről.”

Az Egyesült Államok példátlan mennyiségű haditechnikai eszközt vont össze Venezuela körül, most épp egy repülőgép-hordozó tart az ország felé. Közben minden jel arra mutat, hogy a Venezuelával szövetséges Oroszország elkezdett fegyvereket szállítani a latin-amerikai országnak.

