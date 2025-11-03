Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Hétfői tudósításunk
Hétfői hírfolyamunk ezen a linken olvasható:
Megszólalt a NATO erős embere Ukrajna támogatásával kapcsolatban
A NATO továbbra is támogatja Ukrajnát, amíg tartós békemegállapodás nem születik - jelentette ki Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke a BBC-nek adott interjújában.
Patriot rendszert kapott Ukrajna a németektől
Ukrajna légvédelmi képességei tovább erősödtek a Németországtól kapott Patriot rakétarendszereknek köszönhetően, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentett be közösségi oldalain - jelentette a 24.hu.
Oded Joseph, Izrael új oroszországi nagykövete megérkezett Moszkvába
Oded Joseph, Izrael új oroszországi nagykövete megérkezett Moszkvába, és hamarosan megkezdi munkáját - számolt be a Tass.
A nagykövetség megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy Joseph elődje, Simona Halperin már elhagyta Oroszországot.
Joseph kinevezése előtt az izraeli külügyminisztérium főigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be, valamint a közel-keleti osztály vezetője volt. Korábban Izrael kenyai nagyköveteként szolgált, ezt megelőzően pedig diplomáciai küldetésekben vett részt Moszkvában, Washingtonban és Szingapúrban.
Július 21-én jelentették be, hogy Simona Halperin moszkvai izraeli nagykövet októberben, a tervezettnél korábban fejezi be küldetését. A nagykövetség akkor tisztázta, hogy Halperin korai távozása egy új kinevezéssel függ össze - az izraeli külügyminisztérium európai osztályának vezetését veszi át. Halperin 2024 novembere óta töltötte be az izraeli nagyköveti pozíciót Oroszországban.
Felcsaptak a lángok: ukrán dróntámadás érte Putyin egyik fontos olajkikötőjét
Ukrán erők dróntámadást hajtottak végre az orosz Rosznyefty olajvállalat Tuapsze kikötőjében található olajterminálja ellen – közölte vasárnap az ukrán belbiztonsági szolgálat (SZBU) egyik tisztviselője.
Működnek a szankciók? Beszédes folyamat indult el
Törökország Kínával és Indiával együtt az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlói közé tartozik. A török finomítók azonban most az indiaihoz hasonló irányba mozdulnak el, azaz felpörgetik a nem Oroszországból származó olajbeszerzést.
Forródrót lesz Amerika és Kína között
Washington és Peking közvetlen katonai kommunikációs csatornák létrehozásában állapodott meg a feszültségek és az eszkaláció kockázatának csökkentésére.
Hadiiparról és a kettős adóztatási egyezményről is tárgyalhat Orbán Viktor és Donald Trump
Az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon - közölte a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelgő washingtoni találkozójáról szólva.
Éjszakai pokol Ukrajnában: hatalmas csapást mértek az oroszok
Közel 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában az éjszakai orosz légitámadás után.
Szombati híreink
A Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak. A végső döntés az elnök kezében van. Trumpot megkérdezték arról is, hogy Magyarország kaphat-e felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. A válasz egyértelmű volt: nem. Eközben az orosz csapatok folytatják Pokrovszk ostromát. Az ukrán vezérkar szerint még mindíg nem kerítették be az alakulataikat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
A világ legmagasabb temploma lett a Sagrada Familia
Megelőzte az eddig vezető ulmi dómot.
Kiderült, mit tervez Trump a nukleáris fegyverekkel
33 év után indultak újra a tesztek.
Beismerték az amerikaiak: a légiirányítók hiánya miatt nő a repülési kockázat
Ez még sürgetheti is, hogy vége legyen a kormányzati leállásnak.
Áll a bál: az FBI igazgatója sorban rúgja ki az embereket
Barátnő miatt bukott le a magas rangú amerikai tisztviselő: kormányzati géppel repült randira
Bezárt az egyik legolcsóbb gyógyvizes fürdő
Műszaki hiba miatt.
Stagnálásba fulladt Európa egyik legnagyobb gazdasága
Messze a kiút.
