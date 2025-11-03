Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Oded Joseph, Izrael új oroszországi nagykövete megérkezett Moszkvába, és hamarosan megkezdi munkáját - számolt be a Tass.

A nagykövetség megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy Joseph elődje, Simona Halperin már elhagyta Oroszországot.

Joseph kinevezése előtt az izraeli külügyminisztérium főigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be, valamint a közel-keleti osztály vezetője volt. Korábban Izrael kenyai nagyköveteként szolgált, ezt megelőzően pedig diplomáciai küldetésekben vett részt Moszkvában, Washingtonban és Szingapúrban.

Július 21-én jelentették be, hogy Simona Halperin moszkvai izraeli nagykövet októberben, a tervezettnél korábban fejezi be küldetését. A nagykövetség akkor tisztázta, hogy Halperin korai távozása egy új kinevezéssel függ össze - az izraeli külügyminisztérium európai osztályának vezetését veszi át. Halperin 2024 novembere óta töltötte be az izraeli nagyköveti pozíciót Oroszországban.