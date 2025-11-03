  • Megjelenítés
Visszatért a cseh politika erős embere: kezet ráztak a szövetségesek Babiš új kormányára
Globál

Visszatért a cseh politika erős embere: kezet ráztak a szövetségesek Babiš új kormányára

Portfolio
Andrej Babiš és pártja, az Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) hétfőn koalíciós megállapodást írt alá a szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), illetve Autósok párttal, így 2021 után ismét miniszterelnök lehet – írja a Politico.

A három pártnak összesen 108 mandátuma lesz a 200 fős törvényhozásban, ami abszolút többséget jelent. Az ANO 80, az SPD 15, az Autósok 13 képviselői hellyel rendelkezik.

Petr Pavel államfő – aki az elnökválasztáson éppen Babišt győzte le – a múlt héten adott kormányalakítási megbízást az oligarchából lett politikusnak.

A környezetvédelmi tárcát Babiš kormányában az a Petr Macinka kaphatja meg, aki „színtiszta propagandának” nevezte, hogy a klímaváltozást az emberi tevékenység okozza. Az alakuló kormánykoalíció nem fogadja el az EU Green Deal nevű dekarbonizációs tervét, valamint azt, hogy 2035-ig le kellene állítani a robbanómotoros autók gyártását.

Babiš hétfőn megerősítette, hogy nem kívánja Csehországot kiléptetni az EU-ból és a NATO-ból

Még több Globál

Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést

Kiadta a parancsot Donald Trump: interkontinentális ballisztikus rakétát lő ki Amerika

– az SPD népszavazást akart volna ezekről, de a koalíciós tárgyalások során ezt elvetették –, azonban hangsúlyozta, hogy Prága a saját érdekeit fogja követni mindkét nemzetközi szervezeten belül.

Kapcsolódó cikkünk

Hullanak a csontvázak a szekrényből – Nagy bajban Orbán Viktor szövetségese

Fellélegezhet Orbán Viktor barátja, karnyújtásnyira a kormányalakítás

Színes koalíció élén tér vissza a hatalomba Orbán Viktor cseh szövetségese

Elosztották a minisztériumokat a cseh pártok, itt vannak az első nevek

Címlapkép: Az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) és Petr Macinka, az Autósok párt vezetője (első sor, b-j) kezet fog, miután aláírták a koalíciós szerződést Prágában 2025. november 3-án. Az új kabinet 16 tagú lesz, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fog irányítani. MTI/EPA/Martin Divisek

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Sosem látott videó: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1500-ast, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility