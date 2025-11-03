Visszatért a cseh politika erős embere: kezet ráztak a szövetségesek Babiš új kormányára

A három pártnak összesen 108 mandátuma lesz a 200 fős törvényhozásban, ami abszolút többséget jelent. Az ANO 80, az SPD 15, az Autósok 13 képviselői hellyel rendelkezik.

Petr Pavel államfő – aki az elnökválasztáson éppen Babišt győzte le – a múlt héten adott kormányalakítási megbízást az oligarchából lett politikusnak.

A környezetvédelmi tárcát Babiš kormányában az a Petr Macinka kaphatja meg, aki „színtiszta propagandának” nevezte, hogy a klímaváltozást az emberi tevékenység okozza. Az alakuló kormánykoalíció nem fogadja el az EU Green Deal nevű dekarbonizációs tervét, valamint azt, hogy 2035-ig le kellene állítani a robbanómotoros autók gyártását.

Babiš hétfőn megerősítette, hogy nem kívánja Csehországot kiléptetni az EU-ból és a NATO-ból

– az SPD népszavazást akart volna ezekről, de a koalíciós tárgyalások során ezt elvetették –, azonban hangsúlyozta, hogy Prága a saját érdekeit fogja követni mindkét nemzetközi szervezeten belül.

Címlapkép: Az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) és Petr Macinka, az Autósok párt vezetője (első sor, b-j) kezet fog, miután aláírták a koalíciós szerződést Prágában 2025. november 3-án. Az új kabinet 16 tagú lesz, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fog irányítani. MTI/EPA/Martin Divisek