300 futballpályányi elrettentés: Oroszország tőszomszédságában épít gigantikus hadi üzemet a Rheinmetall

A gyár a nehéztüzérség számára fog 155 mm-es lőszereket gyártani.
Gitanas Nausėda litván elnök a Baisogalában tartott alapkőletételi ünnepségen azt mondta, ez az ország történetének legnagyobb védelmi beruházása.
Ez egy stratégiai lépés, amelynek célja a béke előfeltételeként az elrettentés kiépítése
– fogalmazott az államfő.
A Rheinmetall közlése szerint a balti állammal közös vállalaton keresztül 300 millió eurót tervez befektetni az új telephelybe. A több mint 300 futballpályának megfelelő területű üzem a tervek szerint már 2026-ban megkezdi működését.
Az üzem 150 új munkahelyet teremt majd.
Az új litvániai üzem nemcsak Litvánia, hanem Európa és a NATO számára is stratégiai jelentőségű lesz
– mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezetője.
A litván kormány és a vezető német védelmi cég egy szándéknyilatkozatot is aláírt egy lőszergyártási kompetenciaközpont létrehozásáról.
Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images
