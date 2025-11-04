300 futballpályányi elrettentés: Oroszország tőszomszédságában épít gigantikus hadi üzemet a Rheinmetall

A gyár a nehéztüzérség számára fog 155 mm-es lőszereket gyártani.

Gitanas Nausėda litván elnök a Baisogalában tartott alapkőletételi ünnepségen azt mondta, ez az ország történetének legnagyobb védelmi beruházása.

Ez egy stratégiai lépés, amelynek célja a béke előfeltételeként az elrettentés kiépítése

– fogalmazott az államfő.

A Rheinmetall közlése szerint a balti állammal közös vállalaton keresztül 300 millió eurót tervez befektetni az új telephelybe. A több mint 300 futballpályának megfelelő területű üzem a tervek szerint már 2026-ban megkezdi működését.

Az üzem 150 új munkahelyet teremt majd.

Az új litvániai üzem nemcsak Litvánia, hanem Európa és a NATO számára is stratégiai jelentőségű lesz

– mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezetője.

A litván kormány és a vezető német védelmi cég egy szándéknyilatkozatot is aláírt egy lőszergyártási kompetenciaközpont létrehozásáról.

Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images