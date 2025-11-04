84 évesen elhunyt Dick Cheney, az USA 46. alelnöke

Cheney George W. Bush republikánus elnök mellett két cikluson keresztül, 2001 és 2009 között töltötte be a 46. alelnöki pozíciót, évtizedeken át Washington meghatározó és megosztó politikai szereplője volt. Bár mindvégig keményvonalas konzervatív maradt, élete utolsó éveiben saját pártja nagyrészt kirekesztette Donald Trump elnökkel szembeni éles kritikája miatt, akit "gyávának" és a köztársaságra leselkedő legnagyobb veszélynek nevezett.

A volt alelnök tavaly ironikus módon Kamala Harrisre adta le a voksát.

Cheney felnőtt élete nagy részében szív- és érrendszeri betegségekkel küzdött, több szívinfarktust is túlélt. 2012-ben szívátültetésen esett át.

A volt alelnököt korábban számos kritika érte az iraki invázió, illetve általánosságban a terrorizmus ellenes harc miatt, melynek ő volt a leghangosabb támogatója.

Címlapkép forrása: David Hume Kennerly/Getty Images