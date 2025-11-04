Azt mondják az oroszok, eldőlt a csata: stratégiai győzelmet szerzett meg Moszkva – Menekülnek az ukrán katonák

Zimovszkij azt állítja: az ukrán ezredparancsnokok kiadták tegnap este a visszavonulási parancsot – az ukrán katonák ennek fejében szervezetten elhagyták „Krasznoarmejszk” (Pokrovszk) városát és átvonultak „Dimitrov” (Mirnohrád) városba.
Állítása szerint az ukrán szervezett ellenállás megszűnt Pokrovszkban, elszórtan hátramaradt, kisebb lövészrajok, szakaszon lőnek már csak az oroszokra.
Zimovszkij azt mondja: az ukrán csapatok most arra készülnek, hogy teljesen kivonulnak a térségből, elmozdulva északra, a T-05-15-ös főúton, Kramatorszk felé.
Ukrajna azt állítja, hogy nem igaz, hogy Pokrovszk be van kerítve és az sem, hogy pillanatokon belül elesik a város
– Zimovszkij ezt hazugságnak titulálja, melynek szerinte egyetlen célja, hogy az ukrán vezetés megőrizze a lakosság és a katonák morálját.
Az ukrán LiveUAMap térképe szerint Pokrovszk kb. 20-30%-a áll orosz ellenőrzés alatt, a város majdnem teljesen be van kerítve, viszont a T-05-15-ös főút még szabad. Az ukrán Deepstate térképe szerint Pokrovszk egésze "vitatott terület" - a településen harcok dúlnak, de nem lehet tudni, melyik fél mit irányít a városból. Az oroszbarát Military Summary szerint Pokrovszk kb. 80-90%-a orosz ellenőrzés alatt van, viszont északra még (orosz tűz alatt) el tudnak menekülni az ukránok.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Nem ez volt Trump terve: újra elindultak a nagy amerikai leépítések
Lehet, hogy nagyobb bajt jeleznek, mint elsőre látszik.
Megállapodást kötött az Nvidia és a Deutsche Telekom
1 milliárd euró értékben.
Szivárognak az információk: nagyon úgy néz ki, szétlőtték az orosz árnyékflottát
Sokkal súlyosabbak a veszteségek, mint elsőre tűnt.
Dúl a harc Elon Musk giganikus fizetése miatt: a világ legnagyobb alapja nemet mondott
Hamarosan szavaznak a részvényesek.
84 évesen elhunyt Dick Cheney, az USA 46. alelnöke
Élete végéig megosztó személy maradt.
Gerendai Károly vezeti újra a Szigetet, megvan az időpont is
Augusztus 11. és 15. között rendezik meg.
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod