Azt mondják az oroszok, eldőlt a csata: stratégiai győzelmet szerzett meg Moszkva – Menekülnek az ukrán katonák

Zimovszkij azt állítja: az ukrán ezredparancsnokok kiadták tegnap este a visszavonulási parancsot – az ukrán katonák ennek fejében szervezetten elhagyták „Krasznoarmejszk” (Pokrovszk) városát és átvonultak „Dimitrov” (Mirnohrád) városba.

Állítása szerint az ukrán szervezett ellenállás megszűnt Pokrovszkban, elszórtan hátramaradt, kisebb lövészrajok, szakaszon lőnek már csak az oroszokra.

Zimovszkij azt mondja: az ukrán csapatok most arra készülnek, hogy teljesen kivonulnak a térségből, elmozdulva északra, a T-05-15-ös főúton, Kramatorszk felé.

Ukrajna azt állítja, hogy nem igaz, hogy Pokrovszk be van kerítve és az sem, hogy pillanatokon belül elesik a város

– Zimovszkij ezt hazugságnak titulálja, melynek szerinte egyetlen célja, hogy az ukrán vezetés megőrizze a lakosság és a katonák morálját.

Az ukrán LiveUAMap térképe szerint Pokrovszk kb. 20-30%-a áll orosz ellenőrzés alatt, a város majdnem teljesen be van kerítve, viszont a T-05-15-ös főút még szabad. Az ukrán Deepstate térképe szerint Pokrovszk egésze "vitatott terület" - a településen harcok dúlnak, de nem lehet tudni, melyik fél mit irányít a városból. Az oroszbarát Military Summary szerint Pokrovszk kb. 80-90%-a orosz ellenőrzés alatt van, viszont északra még (orosz tűz alatt) el tudnak menekülni az ukránok.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images