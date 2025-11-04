Azt mondják, hatalmas hibát követett el Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin bizalmi köréből, fontos projekt omlott össze

A Nexta arról ír: a budapesti békecsúcs azért nem valósult meg, mert Szergej Lavrov orosz külügyminiszter túlságosan keményvonalas és rámenős volt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel való tárgyalásán; nem volt hajlandó kompromisszumot kötni semmiben,
Oroszország béketerveit ultimátumként közölte Washingtonnal, nem pedig mint tárgyalási alap.
Washington emiatt fenyegetve érezte magát és lemondta a Budapestre tervezett Putyin-Trump csúcsot, Trump elnök ugyanis kifejezetten rosszul reagál fenyegetésnek vélt tárgyalási technikákra.
A Nexta szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Szergej Lavrovot és a külügyminisztériumot hibáztatja a kudarc miatt,
Lavrov viszont azzal védekezik, hogy csak az alaszkai békecsúcson elért megállapodásokhoz próbált ragaszkodni.
A Nexta szerint az orosz külügyminisztert egy ideig meg akarták vádolni azzal is, hogy szándékosan szabotálta a budapesti békecsúcsot.
Most Kirill Dmitrijev orosz küldött Washingtonba utazott, hogy javítsa a helyzetet, de Lavrov pozíciója állítólag nagyon meggyengült.
A fehérorosz portál végül azt hangsúlyozta: Szergej Sojgu volt védelmi miniszter is Putyin közeli bizalmasa volt, de végül ő vitte el a balhét az orosz haderő rossz teljesítménye miatt a 2022-es, Ukrajna elleni invázió kezdetén.
A Nexta információt érdemes erős fenntartásokkal kezelni, a fehérorosz ellenzéki portál rendszeresen közöl olyan információkat értesülésként, amelyek inkább spekuláció alapúak.
Amit tényként tudni lehet más forrásokból is, hogy való igaz, hogy a külügyminiszteri egyeztetés után döntött Trump úgy, hogy nem lesz (egyelőre) elnöki békecsúcs Budapesten és az is ismert, hogy az ügy azon ment el, hogy Lavrov a teljes Donbaszt követelte Oroszországnak (ahogy előtte Putyin is Alaszkában).
Azt viszont nem lehet tudni más forrásokból, emiatt Lavrov pozíciója gyengült-e érdemben a Kremlen belül, hiszen nem kizárt, hogy Putyin elnök parancsát hajtotta végre, a helyzet pedig végül menthető lesz.
Címlapkép forrása: Mert Gokhan Koc/ dia images via Getty Images
