Azt mondják, hatalmas hibát követett el Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin bizalmi köréből, fontos projekt omlott össze
Azt mondják, hatalmas hibát követett el Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin bizalmi köréből, fontos projekt omlott össze

Portfolio
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kiesett Vlagyimir Putyin bizalmi köréből, mert az orosz elnök és közeli szövetségesei úgy látják, miatta hiúsult meg a budapesti békecsúcs – írta meg „orosz bennfentesekre” hivatkozva a belarusz ellenzéki Nexta hírportál.

A Nexta arról ír: a budapesti békecsúcs azért nem valósult meg, mert Szergej Lavrov orosz külügyminiszter túlságosan keményvonalas és rámenős volt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel való tárgyalásán; nem volt hajlandó kompromisszumot kötni semmiben,

Oroszország béketerveit ultimátumként közölte Washingtonnal, nem pedig mint tárgyalási alap.

Washington emiatt fenyegetve érezte magát és lemondta a Budapestre tervezett Putyin-Trump csúcsot, Trump elnök ugyanis kifejezetten rosszul reagál fenyegetésnek vélt tárgyalási technikákra.

A Nexta szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Szergej Lavrovot és a külügyminisztériumot hibáztatja a kudarc miatt,

Lavrov viszont azzal védekezik, hogy csak az alaszkai békecsúcson elért megállapodásokhoz próbált ragaszkodni.

A Nexta szerint az orosz külügyminisztert egy ideig meg akarták vádolni azzal is, hogy szándékosan szabotálta a budapesti békecsúcsot.

Most Kirill Dmitrijev orosz küldött Washingtonba utazott, hogy javítsa a helyzetet, de Lavrov pozíciója állítólag nagyon meggyengült.

A fehérorosz portál végül azt hangsúlyozta: Szergej Sojgu volt védelmi miniszter is Putyin közeli bizalmasa volt, de végül ő vitte el a balhét az orosz haderő rossz teljesítménye miatt a 2022-es, Ukrajna elleni invázió kezdetén.

A Nexta információt érdemes erős fenntartásokkal kezelni, a fehérorosz ellenzéki portál rendszeresen közöl olyan információkat értesülésként, amelyek inkább spekuláció alapúak.

Amit tényként tudni lehet más forrásokból is, hogy való igaz, hogy a külügyminiszteri egyeztetés után döntött Trump úgy, hogy nem lesz (egyelőre) elnöki békecsúcs Budapesten és az is ismert, hogy az ügy azon ment el, hogy Lavrov a teljes Donbaszt követelte Oroszországnak (ahogy előtte Putyin is Alaszkában).

Azt viszont nem lehet tudni más forrásokból, emiatt Lavrov pozíciója gyengült-e érdemben a Kremlen belül, hiszen nem kizárt, hogy Putyin elnök parancsát hajtotta végre, a helyzet pedig végül menthető lesz.

Címlapkép forrása: Mert Gokhan Koc/ dia images via Getty Images

