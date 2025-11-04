  • Megjelenítés
Bejelentette Zelenszkij: Ukrajna
Globál

Bejelentette Zelenszkij: Ukrajna "fővárost" nyit Dániában és Németországban

Portfolio
Ukrajna még az év vége előtt védelmi ipari képviseleteket nyit Berlinben és Koppenhágában, hogy felpörgesse fegyverexportját és bővítse a társgyártási együttműködéseit - jelentette be Volodimir Zelenszkij a Kyiv Independent alapján.

A helyszínek kiválasztását azzal indokolta az ukrán államfő, hogy

Dánia és Németország az ukrán védelmi ipar társgyártási partnerei,

"a két exportfőváros" megnyitása pedig az Ukrajnában korlátozottan elérhető termékek hazai gyártásának finanszírozását is segíti.

Ukrajna korábban jelezte, kész segíteni szövetségeseinek a dróngyártásban, háborús tapasztalataira támaszkodva. Az utóbbi hónapokban Európában egyre-másra borzolta a kedélyeket a feltételezések szerint orosz eredetű "hibrid hadviselés", azaz a különféle drónészlelések és légtérsértések.

Még több Globál

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Felbőgtek a szirénák Oroszországban: egymás után mértek könyörtelen csapást az ukrán drónok – Több videó is készült

Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

Németországnak a drónipar egyik vezetőjévé kell válnia saját védelmi képességei erősítése és Ukrajna támogatása érdekében - szólított fel Katharina Reiche német gazdasági és energiaügyi miniszter egy októberi interjújában.

Az orosz drón- és rakétatámadások fokozódása nyomán mindeközben Ukrajna felgyorsította légvédelmének fejlesztését.

Ez természetesen nem egyszerű történet. Úgy véljük, november végére naponta 600–800 elfogó drónt fogunk gyártani

- fogalmazott Zelenszkij.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Felbőgtek a szirénák Oroszországban: egymás után mértek könyörtelen csapást az ukrán drónok – Több videó is készült

Hatalmas bejelentést tett Zelenkszij, aligha fognak ennek örülni Moszkvában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Gyorsan összekapta magát a forint
Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility