Bejelentette Zelenszkij: Ukrajna "fővárost" nyit Dániában és Németországban

A helyszínek kiválasztását azzal indokolta az ukrán államfő, hogy
Dánia és Németország az ukrán védelmi ipar társgyártási partnerei,
"a két exportfőváros" megnyitása pedig az Ukrajnában korlátozottan elérhető termékek hazai gyártásának finanszírozását is segíti.
Ukrajna korábban jelezte, kész segíteni szövetségeseinek a dróngyártásban, háborús tapasztalataira támaszkodva. Az utóbbi hónapokban Európában egyre-másra borzolta a kedélyeket a feltételezések szerint orosz eredetű "hibrid hadviselés", azaz a különféle drónészlelések és légtérsértések.
Németországnak a drónipar egyik vezetőjévé kell válnia saját védelmi képességei erősítése és Ukrajna támogatása érdekében - szólított fel Katharina Reiche német gazdasági és energiaügyi miniszter egy októberi interjújában.
Az orosz drón- és rakétatámadások fokozódása nyomán mindeközben Ukrajna felgyorsította légvédelmének fejlesztését.
Ez természetesen nem egyszerű történet. Úgy véljük, november végére naponta 600–800 elfogó drónt fogunk gyártani
- fogalmazott Zelenszkij.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
