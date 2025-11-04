Bizton állítja a Kreml: vészesen szorul a hurok az ostromlott ukrán erődváros körül – Kijev azonban mást mond

Oroszország szerint szorosabbra zárul az ukrán csapatok bekerítése Pokrovszkban, miközben több frontszakaszon is heves harcok zajlanak - adta hírül a Reuters. Kijev tagadja Moszkva állításait.

Az orosz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy erői szorosabbra húzzák a gyűrűt az ukrán alakulatok körül Pokrovszkban.

A kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai központot több mint egy éve próbálja elfoglalni moszkva.

A rommá vált város utcáin továbbra is heves harcok dúlnak. Az orosz védelmi minisztérium szerint katonáik 35 épületet "megtisztítottak" az ukrán egységektől.

A tárca azt is közölte, hogy a Harkivi területen, Kupjanszk közelében ugyancsak szorongatják a bekerített ukrán erőket.

Mindeközben ugyanakkor Ukrajna cáfolta, hogy csapatai bármelyik városban bekerítéssel kerültek volna szembe.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka a hétvégén leszögezte:

nincs szó bekerítésről vagy blokádról, és mindent megtesznek a logisztika fenntartásáért.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn elismerte, hogy Pokrovszk súlyos nyomás alatt áll. A hadsereg ugyanakkor közölte, hogy az orosz csapatok a város egyetlen kerülete felett sem szereztek teljes ellenőrzést.

A DeepState nevű ukrán elemzőcsoport, amely ellenőrzött, nyílt forrású felvételek alapján térképezi fel a front állását, kedden azt jelezte, hogy az orosz erők szüntelenül nyomultak befelé Pokrovszkba és környékére.

Ugyanakkor a terület jelentős része továbbra is "szürke" zóna, amelyet egyik fél sem ellenőriz egyértelműen.

A Rybar orosz katonai blog kedden úgy értékelt, hogy Moszkva kontrollja fokozatosan bővül a városban, de

a teljes megtisztítás még messze van.

Pokrovszknak a háború előtt mintegy 60 ezer lakosa volt, a legtöbb civil azonban már régen elmenekült onnan. Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk)

Elfoglalása ugródeszkával szolgálna moszkva számára Kramatorszk és Szlovjanszk felé, Donyeck két legnagyobb, még ukrán ellenőrzés alatt álló városa felé.

Oroszország Donyeck teljes megszerzését tűzte ki célul, ugyanakkor jelenleg csak a régió 81 százalékát ellenőrzi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images