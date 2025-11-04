Bizton állítja a Kreml: vészesen szorul a hurok az ostromlott ukrán erődváros körül – Kijev azonban mást mond

Az orosz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy erői szorosabbra húzzák a gyűrűt az ukrán alakulatok körül Pokrovszkban.
A kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai központot több mint egy éve próbálja elfoglalni moszkva.
A rommá vált város utcáin továbbra is heves harcok dúlnak. Az orosz védelmi minisztérium szerint katonáik 35 épületet "megtisztítottak" az ukrán egységektől.
A tárca azt is közölte, hogy a Harkivi területen, Kupjanszk közelében ugyancsak szorongatják a bekerített ukrán erőket.
Mindeközben ugyanakkor Ukrajna cáfolta, hogy csapatai bármelyik városban bekerítéssel kerültek volna szembe.
Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka a hétvégén leszögezte:
nincs szó bekerítésről vagy blokádról, és mindent megtesznek a logisztika fenntartásáért.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn elismerte, hogy Pokrovszk súlyos nyomás alatt áll. A hadsereg ugyanakkor közölte, hogy az orosz csapatok a város egyetlen kerülete felett sem szereztek teljes ellenőrzést.
A DeepState nevű ukrán elemzőcsoport, amely ellenőrzött, nyílt forrású felvételek alapján térképezi fel a front állását, kedden azt jelezte, hogy az orosz erők szüntelenül nyomultak befelé Pokrovszkba és környékére.
Ugyanakkor a terület jelentős része továbbra is "szürke" zóna, amelyet egyik fél sem ellenőriz egyértelműen.
A Rybar orosz katonai blog kedden úgy értékelt, hogy Moszkva kontrollja fokozatosan bővül a városban, de
a teljes megtisztítás még messze van.
Pokrovszknak a háború előtt mintegy 60 ezer lakosa volt, a legtöbb civil azonban már régen elmenekült onnan. Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk)
Elfoglalása ugródeszkával szolgálna moszkva számára Kramatorszk és Szlovjanszk felé, Donyeck két legnagyobb, még ukrán ellenőrzés alatt álló városa felé.
Oroszország Donyeck teljes megszerzését tűzte ki célul, ugyanakkor jelenleg csak a régió 81 százalékát ellenőrzi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
84 évesen elhunyt Dick Cheney, az USA 46. alelnöke
Élete végéig megosztó személy maradt.
Gerendai Károly vezeti újra a Szigetet, megvan az időpont is
Augusztus 11. és 15. között rendezik meg.
Támadást indított Oroszország a Dunánál – Riadóztatni kellett a NATO vadászgépeit
Az F-16-osok és a Typhoonok kaptak engedélyt a beavatkozásra.
Hiánycikk az építőiparban a szektorokon átívelő tudásmegosztás, pedig nagyon kéne
A mesterséges intelligencia felelős használata is kulcs lesz a sikerhez.
Peking ultimátumot adott a holland kormánynak: világszintű válság fenyeget
Nem sikerül megegyezni a feleknek.
Miközben a Revolut új autópályát épít, a bankok egy milliós forgalmú sztrádát újítanak fel éppen
Dübörög a Portfolio Banking Technology 2025 konferenciája.
Itt vannak a Zwack legfrissebb számai!
Eredményes második negyedévet zárt a vállalat.
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?