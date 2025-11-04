  • Megjelenítés
Bizton állítja a Kreml: vészesen szorul a hurok az ostromlott ukrán erődváros körül – Kijev azonban mást mond
Globál

Bizton állítja a Kreml: vészesen szorul a hurok az ostromlott ukrán erődváros körül – Kijev azonban mást mond

Portfolio
Oroszország szerint szorosabbra zárul az ukrán csapatok bekerítése Pokrovszkban, miközben több frontszakaszon is heves harcok zajlanak - adta hírül a Reuters. Kijev tagadja Moszkva állításait.

Az orosz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy erői szorosabbra húzzák a gyűrűt az ukrán alakulatok körül Pokrovszkban.

A kulcsfontosságú közlekedési és logisztikai központot több mint egy éve próbálja elfoglalni moszkva.

A rommá vált város utcáin továbbra is heves harcok dúlnak. Az orosz védelmi minisztérium szerint katonáik 35 épületet "megtisztítottak" az ukrán egységektől.

A tárca azt is közölte, hogy a Harkivi területen, Kupjanszk közelében ugyancsak szorongatják a bekerített ukrán erőket.

Még több Globál

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Azt mondják az oroszok, eldőlt a csata: stratégiai győzelmet szerzett meg Moszkva – Menekülnek az ukrán katonák

Kettészakadt egy egész ország: megérkezett eddigi legbrutálisabb szakaszába az elfeledett háború

Mindeközben ugyanakkor Ukrajna cáfolta, hogy csapatai bármelyik városban bekerítéssel kerültek volna szembe.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka a hétvégén leszögezte:

nincs szó bekerítésről vagy blokádról, és mindent megtesznek a logisztika fenntartásáért.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn elismerte, hogy Pokrovszk súlyos nyomás alatt áll. A hadsereg ugyanakkor közölte, hogy az orosz csapatok a város egyetlen kerülete felett sem szereztek teljes ellenőrzést.

A DeepState nevű ukrán elemzőcsoport, amely ellenőrzött, nyílt forrású felvételek alapján térképezi fel a front állását, kedden azt jelezte, hogy az orosz erők szüntelenül nyomultak befelé Pokrovszkba és környékére.

Ugyanakkor a terület jelentős része továbbra is "szürke" zóna, amelyet egyik fél sem ellenőriz egyértelműen.

A Rybar orosz katonai blog kedden úgy értékelt, hogy Moszkva kontrollja fokozatosan bővül a városban, de

a teljes megtisztítás még messze van.

Pokrovszknak a háború előtt mintegy 60 ezer lakosa volt, a legtöbb civil azonban már régen elmenekült onnan. Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk)

Elfoglalása ugródeszkával szolgálna moszkva számára Kramatorszk és Szlovjanszk felé, Donyeck két legnagyobb, még ukrán ellenőrzés alatt álló városa felé.

Oroszország Donyeck teljes megszerzését tűzte ki célul, ugyanakkor jelenleg csak a régió 81 százalékát ellenőrzi.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Jelentés érkezett az ukrajnai frontról: sikernek örülhet Putyin? – Kitartóan nyomultak előre az orosz csapatok

Állítják az oroszok: Kijev lényegében beletörődött a kulcsváros elvesztésébe

Szöges ellentétét állítja Kijev és Moszkva – Megszólalt a főparancsnok a váratlan és vakmerő akcióról

Dúl a pokol az ukrán erődváros körül: a Kreml azt állítja, dugába döntötte Kijev merész akcióját – Egy videó is előkerült

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility