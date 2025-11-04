  • Megjelenítés
Egyetlen tény mutatja meg igazán, hogy mennyire felpörögtek az oroszok a fronton
Egyetlen tény mutatja meg igazán, hogy mennyire felpörögtek az oroszok a fronton

Az ukrán Militarnyi számolt be arról, hogy 2025 októberében rekordmennyiségű irányított bombacsapást hajtottak végre az oroszok Ukrajnában.

Összesen 5328 bombát dobtak ukrán célpontok az oroszok az elmúlt hónapban, amely minden eddiginél magasabb szám. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának közlése szerint elsősorban a védelmi állásokra, valamint a frontvonal közelében található városokra mérnek a leggyakrabban csapásokat a támadások során.

Moszkva ebben az évben eddig már 40 ezer légibombás támadást hajtott végre, ez megegyezik a 2024-es egész éves észlelésekkel.

Az ukránok beszámolója szerint a szovjet időkben gyártott egyszerű légibombák komoly kiegészítőket kaptak, ennek köszönhetően siklóbombákká alakultak, és egyre messzebb, valamint pontosabban képesek célba találni. A legfrissebb jelentések szerint a FAB-ok immár akár 200 kilométeres távolságba is képesek eljutni, mindez azt jelenti, hogy Kijevnek minden eddiginél jobban át kell gondolnia a stratégiáját.

A többségében orosz Szu-34-es vadászbombázók számára is előnyös ez a fejlesztés, mivel így nem kell megközelíteniük az ukrán légvédelmi rakétarendszerek elérési zónáját, szóval biztonságosan tudják a kijelölt területre eljuttatni a bombát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

