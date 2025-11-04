  • Megjelenítés
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

Portfolio
India után Törökország is látványosan felpörgette az olajbeszerzés diverzifikációját a legújabb, Oroszországot sújtó amerikai vámok miatt. Kijev ezzel párhuzamosan igyekszik tönkretenni az orosz energetikai infrastruktúrát, vasárnap Tuapsze kikötőjének terminálja kapott találatot. Az ukránok új Patriot légvédelmi rendszert kaptak Németországtól, Pokrovszkban ugyanakkor egyre elkeserítőbb a helyzet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Hatalmas bejelentést tett Zelenkszij, aligha fognak ennek örülni Moszkvában

November végére Ukrajna naponta 600-800 elfogó drónt lesz képes gyártani - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Kijevben újságíróknak az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint.

Hatalmas bejelentést tett Zelenkszij, aligha fognak ennek örülni Moszkvában
1 euróért vettek vadászgépeket a románok, de nem ők a legnagyobb nyertesek

A román védelmi minisztérium megkötötte a 18 darab F-16-os harci repülőgép egy euró jelképes áron történő beszerzésére vonatkozó szerződést a holland kormánnyal - jelentette be hétfőn Ionut Mosteanu, a tárca vezetője.

1 euróért vettek vadászgépeket a románok, de nem ők a legnagyobb nyertesek
750 millió dolláros gázszámlát küldött Zelenszkij

Ukrajnának további 750 millió dollárra van szüksége a téli gázimport finanszírozásához.

750 millió dolláros gázszámlát küldött Zelenszkij
Sikerekről számol be az ukrán vezérkar

Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka arról számolt be az ukrán médiának, hogy Dobropilja térségében sikeres ellentámadásokat hajtott végre az ukrán haderő, ennek köszönhetően az orosz hadsereg nem tudja bekeríteni Pokrovszkot és elfoglalni a várost.

(UNN)

Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést

Minél több pénzt költ a Nyugat Ukrajnára, Oroszország annál nagyobb szeletet hasít majd ki az országból – írta ki Telegram-oldalára Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke.

Elmondta a Kreml, milyen sors vár Ukrajnára a háború után - Moszkva már meghozta a döntést
Ilyen nincs: olyan ajánlatot tett Putyin szövetségese, amire nem nagyon számítottunk

Fehérorosz békefenntartók bevethetők lennének Ukrajnában, ha mind Oroszország, mind Ukrajna kérné - jelentette be Aljakszej Szkabej, a fehérorosz fegyveres erők magas rangú tisztje. - közölte a Belsat.

Ilyen nincs: olyan ajánlatot tett Putyin szövetségese, amire nem nagyon számítottunk
Lejárt az idő: itt az első autógyártó, amely örökre búcsút mondhat oroszországi befektetésének

A Sollers közlése szerint a Mazda elveszítette a jogát, hogy visszavásárolja 50 százalékos részesedését közös orosz vegyesvállalatukban.

Lejárt az idő: itt az első autógyártó, amely örökre búcsút mondhat oroszországi befektetésének
Sosem látott videó: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1500-ast, de ami ezután történt, arra senki sem számított

X-en kezdett el terjedni az a Telegramról származó felvétel, amely egy FAB-1500-as bomba becsapódását mutatja.

Sosem látott videó: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1500-ast, de ami ezután történt, arra senki sem számított
Beadta a derekát Putyin régi szövetségese: itt a fordulat - Rengeteg fegyverhez juthat hozzá Ukrajna

Szerbia készen áll fegyvereket eladni európai országoknak, az sem zavarja többé Belgrádot, ha ezek az eszközök végül Ukrajnában kötnek ki – írta meg az Ukrinform Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentésére hivatkozva.

Beadta a derekát Putyin régi szövetségese: itt a fordulat - Rengeteg fegyverhez juthat hozzá Ukrajna
Hirtelen hatalmas változás állt be a NATO egyik legerősebb országában - Feje tetejére állt a közvélemény

A Rzeczpospolita című konzervatív napilap megbízásából készült új, az IBRiS közvélemény-kutató felmérése szerint a lengyelek több mint 40 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, ami jelentős változást jelez a közvéleményben az elmúlt hat hónapban.

Hirtelen hatalmas változás állt be a NATO egyik legerősebb országában - Feje tetejére állt a közvélemény
Olyan spirálba kerülhet Ukrajna, amelyben az IMF is befejezheti az ország támogatását

Visszautasíthatja Ukrajna támogatási kérelmét a Nemzetközi Valutaalap (IMF), ha Belgium továbbra is ellenáll a lefoglalt orosz pénzeszközök felhasználásának a megszállás alatt álló ország támogatására. Ugyanaz az általuk folyósított összeg töredéke lenne az uniós támogatásnak, a gazdasági stabilitás garanciája nélkül kétszer is meggondolják, folyósítsák-e az ukránok által igényelt összeget.

Olyan spirálba kerülhet Ukrajna, amelyben az IMF is befejezheti az ország támogatását
Állítják az oroszok: Kijev lényegében beletörődött a kulcsváros elvesztésébe

Az oroszok szerint az ukrán média egyre inkább elkerülhetetlennek tartja Pokrovszk feladását, mivel az ukrán fegyveres erők nem rendelkeznek elegendő erővel a helyzet megfordításához - számolt be a mk.ru.

Állítják az oroszok: Kijev lényegében beletörődött a kulcsváros elvesztésébe
Nyíltan beszélt katonai terveiről Donald Trump: kimondta az igazságot – Putyin barátja bukni fog

Donald Trump amerikai elnök arra számít: az Egyesült Államok nem fog nyíltan háborúba menni Venezuelával, viszont nem zárta ki, hogy megtámadják az országot és úgy látja, Nicolas Maduro, az ország elnöke meg fog bukni – erről az amerikai vezető egy CBS-nek adott interjúban beszélt.

Nyíltan beszélt katonai terveiről Donald Trump: kimondta az igazságot – Putyin barátja bukni fog
Orosz jelentés

Hatvannégy ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében a légvédelem az éjszaka folyamán - közölte hétfő reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb, egyaránt 29 drónt a rosztovi és a szaratovi régió felett, négyet a volgográdi, egyet-egyet pedig a belgorodi és a sztavropoli régió fölött lőttek le. Penza és Szaratov repülőterének forgalmában ideiglenes korlátozásokat vezettek be.

(MTI)

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjszaka folyamán Oroszország összesen hátom H-47M2 Kinzsal ballisztikus rakétát, négy Iszkander-M ballisztikus rakétát, 5 Sz-300-as vagy Sz-400-as légvédelmi rakétát és 138 drónt indított. A légvédelem egy Kinzsalt és 115 drónt lőtt le.

Odesszában a támadások következtében ketten életüket vesztették.

(Telegram)

Kulcsfontosságú fegyvertől esik el Ukrajna - Trump megint meggondolta magát

Donald Trump amerikai elnök egyelőre elutasítja, hogy Ukrajna hosszú hatótávolságú Tomahawk robotrepülőgépekhez jusson, és a NATO-n keresztüli közvetett szállítások ötletét sem támogatja - írja a Reuters.

Kulcsfontosságú fegyvertől esik el Ukrajna - Trump megint meggondolta magát
Nappallá vált az éjszaka Oroszországban - Egy fél kikötőt lángba borítottak az ukrán drónok

Ukrán drónok csaptak le egy orosz olajterminálra és egy olajszállító hajóra Krasznodár régióban, jelentős károkat okozva az orosz olajexport infrastruktúrájában. Az ukrán fegyveres erők most friss információkat közöltek az akcióról - közölte a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Az ukrán-magyar határszakaszon 7384 ember lépett be Magyarországra vasárnap. Tartózkodási engedélyt 29 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

(MTI)

Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

India után Törökország is látványosan felpörgette az olajbeszerzés diverzifikációját a legújabb, Oroszországot sújtó amerikai vámok miatt. Kijev ezzel párhuzamosan igyekszik tönkretenni az orosz energetikai infrastruktúrát, vasárnap Tuapsze kikötőjének terminálja kapott találatot. Az ukránok új Patriot légvédelmi rendszert kaptak Németországtól, Pokrovszkban ugyanakkor egyre elkeserítőbb a helyzet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi híreink ezen a linken érhetőek el.

Patriot rendszert kapott Ukrajna a németektől

Működnek a szankciók? Beszédes folyamat indult el

Felcsaptak a lángok: ukrán dróntámadás érte Putyin egyik fontos olajkikötőjét

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images

