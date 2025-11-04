Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn

India után Törökország is látványosan felpörgette az olajbeszerzés diverzifikációját a legújabb, Oroszországot sújtó amerikai vámok miatt. Kijev ezzel párhuzamosan igyekszik tönkretenni az orosz energetikai infrastruktúrát, vasárnap Tuapsze kikötőjének terminálja kapott találatot. Az ukránok új Patriot légvédelmi rendszert kaptak Németországtól, Pokrovszkban ugyanakkor egyre elkeserítőbb a helyzet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images