Ez már több, mint erőfitogtatás: egyszerre bukkantak fel a keleti nagyhatalom szupermodern hatodik generációs vadászgépei

Az elmúlt egy évben többször is felbukkantak a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légierejének (People’s Liberation Army Air Force – PLAAF) csúcsfejlesztését jelentő hatodik generációs vadászgépei az ország égboltján. Mindezek nem véletlenek, a politikai vezetés ezekkel látványosan tudatni akarja a világ (de elsősorban a legnagyobb riválisai) számára, hogy öles léptekkel haladnak a vezető katonai hatalommá válás útján. A J-36-os és J-XDS (vagy J-50) fantázianevű járműveket eddig viszont

csak a fejlesztő saját reptereik közelében látták, most viszont teljesen máshol, az északnyugat-kínai Lop Nur légibázisnál szúrta ki egy műhold.

A leírások szerint az első felvétel – amelyen a J-36-os sziluettje tűnik fel – még augusztus 27-én készült, a második nem sokkal később, szeptember 13-án. Megjelenésük a világ egyik leghosszabb kifutópályájával rendelkező repterén mindenképpen új szintet jelent. A képek nem hagynak kétséget, hogy az említett járművek érkeztek meg a területre. A megfigyelés azért is különleges, mert Lop Nur környékén jelentős beruházások folynak, láthatóan az eddigieknél komolyabb szerepet szán Peking a bázisnak. Ennek részeként folyamatosan épülnek az újabb hangárok, ezek egyértelműen a vadászgépek tárolására szolgálnak.

A TWZ szerint ez a támaszpont nagyban hasonlít az Egyesült Államok híres Groom Lake-i szigorúan titkos repülési tesztközpontjához, amelyet a köznyelv inkább csak 51-s körzetként ismer. Mindez azt jelentheti, hogy a távoli, rejtett reptér a jövőben egyre inkább a fejlett légiharci technológiák fejlesztésének támogatását kapja feladatul. Az, hogy egyszerre jelent meg itt a két csúcsgép, az mutatja, hogy a jövőben a tesztelések és a fejlesztések további fellendítésére helyezik a hangsúlyt. Ez egyben azt is jelentheti, hogy jöhetnek a „hűséges szárnysegéd” koncepció újabb fejezetei, amelyek légi hadviselés jövőjét jelenthetik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio