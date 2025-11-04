Ez már válság: marad a káosz Amerikában, történelmi rekord született

A patthelyzet feloldására tett legújabb kísérlet ma is kudarcot vallott: a republikánus támogatású átmeneti költségvetési javaslat

immár 14. alkalommal bukott el a szenátusban.

Keddre nem tűztek ki további szavazásokat sem a republikánusok rövid távú határozati javaslatáról, sem a demokraták alternatív tervezetéről.

Az Egyesült Államok történetének két leghosszabb kormányzati leállása egyaránt Donald Trump elnöksége alatt következett be, az eddigi csúcsot a 2019-es leállás tartotta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images