Ez már válság: marad a káosz Amerikában, történelmi rekord született
Ez már válság: marad a káosz Amerikában, történelmi rekord született

Ma sem sikerült elfogadni a szenátusban az USA átmeneti költségvetését, így a kormányzati leállás 36. napjába lépett, történelmi rekordot döntve ezzel - írta meg a CNBC.

A patthelyzet feloldására tett legújabb kísérlet ma is kudarcot vallott: a republikánus támogatású átmeneti költségvetési javaslat

immár 14. alkalommal bukott el a szenátusban.

Keddre nem tűztek ki további szavazásokat sem a republikánusok rövid távú határozati javaslatáról, sem a demokraták alternatív tervezetéről.

Az Egyesült Államok történetének két leghosszabb kormányzati leállása egyaránt Donald Trump elnöksége alatt következett be, az eddigi csúcsot a 2019-es leállás tartotta.

