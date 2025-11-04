  • Megjelenítés
Felsorakoztak a fenyegetett sziget páncélosai: elsöprő támadásra készülnek
Felsorakoztak a fenyegetett sziget páncélosai: elsöprő támadásra készülnek

Tajvan éjszakai hadgyakorlatot tartott Nangan szigetén, ahol drónfelderítést, páncélozott járműveket és többrétegű tüzérségi rendszereket teszteltek valós harci körülmények között - írta az Army Recognition.

2025. november 4-én Tajvan Macu Védelmi Parancsnoksága éles, éjszakai hadgyakorlatot tartott Nangan szigetén, ahol drónfelderítést kombináltak gépesített csapatmozgásokkal és többrétegű tüzérségi rendszerekkel. A negyedik negyedéves Juntai gyakorlat jól tükrözi a tajvani haderő elmozdulását a hagyományos bemutatóktól a valós harci képzés felé a Fücsien partvidékével szemben fekvő külső szigeteken. A gyakorlat forgatókönyve közvetlenül modellezi a rövid előkészülettel végrehajtott behatolásokat és a több irányból érkező támadásokat, amelyek gyors hídfőállást alakíthatnának ki Tajvan peremterületein. A hadgyakorlat

jelentősége abban rejlik, hogy sötétben gyakorolták a teljes támadási láncot, amikor a valós válsághelyzetekben a parancsnoki rugalmasság leginkább próbára tehető.

A tajvani Katonai Hírügynökség beszámolója szerint a csapatok először kis pilóta nélküli légi rendszereket vetettek be a megközelítési útvonalak felderítésére és a manőverek irányítására. A CM-21 és CM-23 lánctalpas szállítójárművekben érkező gépesített gyalogság gyorsan elfoglalta a tüzelési pozíciókat és elsötétítési fegyelem mellett készítette elő a lőszereket. Ezt követően a 105 mm-es tarackok és 81 mm-es aknavetők világító lövedékeket lőttek ki, ideiglenes nappali fényviszonyokat teremtve a partvidéken, megfosztva a feltételezett behatolókat a fedezéktől. A gyakorlat záró szakaszában 20 mm-es ágyúk és .50-es kaliberű géppuskák koncentrált tüzet nyitottak a tenger és levegő felől érkező fenyegetésekre.

A gyakorlat összekapcsolta a "szigetharc eszközeit". A CM-21 család a tajvani fejlesztésű M113 leszármazottja – egyszerű, kétéltű és könnyen karbantartható –, míg a CM-23 aknavető-hordozó változat szerves közvetett tűztámogatást biztosít a kisebb egységeknek, ami különösen hatékony Nangan szűk, útszegény terepén. Az itt gyakorolt forgatókönyvek nagyon is valósak. Az elmúlt években Nangan szigete drónbehatolásokat tapasztalt, amelyek megzavarták a polgári légi közlekedést, emlékeztetve a tervezőket, hogy a kényszerítés a nyílt konfliktus küszöbe alatt is megkezdődhet. A Juntai gyakorlat éjszakai felderítésre, tüzelőállások gyors elfoglalására és koncentrált, rövid ideig tartó tüzelésre helyezett hangsúlya katonai válasz erre a mintára.

Stratégiai szempontból az ilyen gyakorlat bonyolítja azt a számítást, hogy a külső szigetek "könnyű győzelmet" jelentenének.

Geopolitikailag elszántságot jelez a szárazföldtől rövid hajóútra fekvő lakott terület védelmére, anélkül, hogy maximális erődemonstrációval eszkalációt provokálna. A Nangan szigetéről érkező üzenet egyértelmű: a külső védelmi vonalak célja, hogy hamarabb észleljenek, gyorsabban döntsenek és világítólövedékek fényében visszacsapjanak, mielőtt egy behatolás megerősödhetne. A drónok, a kipróbált lánctalpas hordozók és a világítólövedékekkel támogatott tüzérség párosításával a Macu Védelmi Parancsnokság olyan taktikát mutatott be, amely a sziget korlátait időzítési előnyökké alakítja.

