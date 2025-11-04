Felsorakoztak a fenyegetett sziget páncélosai: elsöprő támadásra készülnek

2025. november 4-én Tajvan Macu Védelmi Parancsnoksága éles, éjszakai hadgyakorlatot tartott Nangan szigetén, ahol drónfelderítést kombináltak gépesített csapatmozgásokkal és többrétegű tüzérségi rendszerekkel. A negyedik negyedéves Juntai gyakorlat jól tükrözi a tajvani haderő elmozdulását a hagyományos bemutatóktól a valós harci képzés felé a Fücsien partvidékével szemben fekvő külső szigeteken. A gyakorlat forgatókönyve közvetlenül modellezi a rövid előkészülettel végrehajtott behatolásokat és a több irányból érkező támadásokat, amelyek gyors hídfőállást alakíthatnának ki Tajvan peremterületein. A hadgyakorlat
jelentősége abban rejlik, hogy sötétben gyakorolták a teljes támadási láncot, amikor a valós válsághelyzetekben a parancsnoki rugalmasság leginkább próbára tehető.
A tajvani Katonai Hírügynökség beszámolója szerint a csapatok először kis pilóta nélküli légi rendszereket vetettek be a megközelítési útvonalak felderítésére és a manőverek irányítására. A CM-21 és CM-23 lánctalpas szállítójárművekben érkező gépesített gyalogság gyorsan elfoglalta a tüzelési pozíciókat és elsötétítési fegyelem mellett készítette elő a lőszereket. Ezt követően a 105 mm-es tarackok és 81 mm-es aknavetők világító lövedékeket lőttek ki, ideiglenes nappali fényviszonyokat teremtve a partvidéken, megfosztva a feltételezett behatolókat a fedezéktől. A gyakorlat záró szakaszában 20 mm-es ágyúk és .50-es kaliberű géppuskák koncentrált tüzet nyitottak a tenger és levegő felől érkező fenyegetésekre.
The Republic of China Army Matsu Defense Command Nangan Defense Battalion recently concluded Exercise YUN TAI, testing response against air targets.Nangan is the largest island in Matsu, which is less than 6 miles from China at its closest point.(Youth Daily News) pic.twitter.com/maK89PPDoZ https://t.co/maK89PPDoZ— Taiwan Defense News Tracker (@TaiwansDefense) November 4, 2025
A gyakorlat összekapcsolta a "szigetharc eszközeit". A CM-21 család a tajvani fejlesztésű M113 leszármazottja – egyszerű, kétéltű és könnyen karbantartható –, míg a CM-23 aknavető-hordozó változat szerves közvetett tűztámogatást biztosít a kisebb egységeknek, ami különösen hatékony Nangan szűk, útszegény terepén. Az itt gyakorolt forgatókönyvek nagyon is valósak. Az elmúlt években Nangan szigete drónbehatolásokat tapasztalt, amelyek megzavarták a polgári légi közlekedést, emlékeztetve a tervezőket, hogy a kényszerítés a nyílt konfliktus küszöbe alatt is megkezdődhet. A Juntai gyakorlat éjszakai felderítésre, tüzelőállások gyors elfoglalására és koncentrált, rövid ideig tartó tüzelésre helyezett hangsúlya katonai válasz erre a mintára.
Stratégiai szempontból az ilyen gyakorlat bonyolítja azt a számítást, hogy a külső szigetek "könnyű győzelmet" jelentenének.
Geopolitikailag elszántságot jelez a szárazföldtől rövid hajóútra fekvő lakott terület védelmére, anélkül, hogy maximális erődemonstrációval eszkalációt provokálna. A Nangan szigetéről érkező üzenet egyértelmű: a külső védelmi vonalak célja, hogy hamarabb észleljenek, gyorsabban döntsenek és világítólövedékek fényében visszacsapjanak, mielőtt egy behatolás megerősödhetne. A drónok, a kipróbált lánctalpas hordozók és a világítólövedékekkel támogatott tüzérség párosításával a Macu Védelmi Parancsnokság olyan taktikát mutatott be, amely a sziget korlátait időzítési előnyökké alakítja.
