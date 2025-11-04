Ismeretlen drón bénította meg a forgalmat Európa egyik legfontosabb repterén - Brüsszel vizsgálatot indít

A repülőtér forgalmát röviddel este 8 óra előtt, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették, miután egy drónt jelentettek a légterében - erősítette meg Kurt Verwilligen, a Skeyes belga légiforgalmi irányító vállalat szóvivője.
Elővigyázatosságból ideiglenesen leállítottuk a teljes légi forgalmat"
- tette hozzá.
A szóvivő közölte azt is, hogy vizsgálják a pontos helyzetet.
Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió az internetes oldalán Christian Delcourt-t, a liege-i repülőtér szóvivőjét idézte, aki közölte, hogy drónt figyeltek meg a liege-i légikikötő felett is, ezért a Belgiumba tartó légi járatok a határ közelében fekvő, hollandiai Maastrichtban szállnak le.
