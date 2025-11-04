Itt a figyelmeztetés: új korszak kezdődik a két szuperhatalom között, ami mindent megváltoztat

Stanley Kao, Tajvan egykori amerikai képviselője egy hétfői tajpeji szemináriumon úgy fogalmazott, hogy Washington és Peking inkább egy „új hideg béke”, mintsem egy „új hidegháború” felé tart, mivel mindkét fél hajlandó kompromisszumokat kötni kisebb kérdésekben, miközben a fontosabb ügyekben határozott álláspontot képvisel. A Csung-Hua Gazdaságkutató Intézet elnöke, Lien Hszien-ming „stratégiai fegyverszünetként” jellemezte a Hszi Csin-ping kínai, és Donald Trump amerikai elnöki találkozó eredményét. Véleménye szerint a
konfliktus várhatóan folytatódik, annak ellenére, hogy Trump feloldotta a ritkaföldfémekre vonatkozó blokádot, Kína pedig jelentős mennyiségű amerikai szójababot vásárol.
Lien hozzátette, hogy Xi és Kína láthatóan jobban felkészült Trump második elnöki ciklusára, mint az elsőre, amit jól mutat Peking ellenállása az amerikai elnök 2025-re vonatkozó vámemelési fenyegetéseivel szemben. Kuo Jü-zsen, a Nemzeti Politikai Kutatóintézet alelnöke szerint mindkét nagyhatalom belpolitikai átrendeződési időszakban van. Trump a Legfelsőbb Bíróság vámokkal kapcsolatos döntésére vár és a 2026-os félidős választásokra készül, míg Hszi éppen lezárta a Negyedik Plenáris Ülést, és a jövő márciusi „Két Ülés” tervezési döntéseit fogja felügyelni.
Öt tárgyalási forduló után mindkét fél felismerte, hogy a kölcsönös szankciók és magas vámok túl nagy költségekkel és kockázatokkal járnak.
A gazdaság és kereskedelem terén a rendezett szétválás szakaszába lépnek
– mondta Kuo.
James W.Y. Wang, a Nemzeti Csi Nan Egyetem Délkelet-ázsiai Tanulmányok Központjának docense szerint a multilaterális szövetségeket várhatóan egyre több kétoldalú partnerség váltja fel. Tien Hung-mao, a Nemzeti Politikai Kutatóintézet elnöke azt javasolta, hogy Tajvan kormányának konkrétabb célokkal kellene igazítania délkelet-ázsiai és más régiók felé irányuló stratégiáját, amelyek összhangban vannak a regionális biztonsági és kereskedelmi együttműködés terén felmerülő igényeivel. Az Egyesült Államok és Kína közötti tajvani pozícióról szólva Lien nagyobb önbizalomra buzdította a közvéleményt a sziget félvezetőipari előnye miatt.
Függetlenül attól, hogy melyik oldal mellett döntünk, az hatalmas hatással lesz a másikra
– jelentette ki.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Bréking! Orbán Viktor bejelentette, hogy januártól jön a 14. havi nyugdíj
Több lépésben vezetik be.
Olyan rekordot döntött meg a Föld, ami mindannyiunkat érint
Kétszeresére gyorsult a tengerszint emelkedése.
Azt mondják az oroszok, eldőlt a csata: stratégiai győzelmet szerzett meg Moszkva – Menekülnek az ukrán katonák
Az oroszok már a győzelmi lobogót készítik, Ukrajna szerint még semmi nem dőlt el.
Kettészakadt egy egész ország: megérkezett eddigi legbrutálisabb szakaszába az elfeledett háború
Borzalmas hírek érkeznek a 18 hónapos ostrom után elesett városból.
Kilőtt a MÁP Plusz, zsákolják a befektetők a legmagasabb kamatú állampapírokat
Pénz állt a házhoz, rögtön állampapírba öntötték a magyarok.
Bizton állítja a Kreml: vészesen szorul a hurok az ostromlott ukrán erődváros körül – Kijev azonban mást mond
A "teljes megtisztítás" még messze lenne?
Meghalt Észak-Korea egyik legfontosabb vezetője - Elvesztette kulcsemberét a phenjani rezsim
Három diktátort is kiszolgált Kim Jongnam.
Ez az év egyik legizgalmasabb ingatlanprojektje – Így kel új életre a Körszálló
Balassa Lászlо́t és Scheer Maximiliant, a Market Asset Management Zrt. vezetőit kérdeztük.
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?