Itt a figyelmeztetés: új korszak kezdődik a két szuperhatalom között, ami mindent megváltoztat

Stanley Kao, Tajvan egykori amerikai képviselője egy hétfői tajpeji szemináriumon úgy fogalmazott, hogy Washington és Peking inkább egy „új hideg béke”, mintsem egy „új hidegháború” felé tart, mivel mindkét fél hajlandó kompromisszumokat kötni kisebb kérdésekben, miközben a fontosabb ügyekben határozott álláspontot képvisel. A Csung-Hua Gazdaságkutató Intézet elnöke, Lien Hszien-ming „stratégiai fegyverszünetként” jellemezte a Hszi Csin-ping kínai, és Donald Trump amerikai elnöki találkozó eredményét. Véleménye szerint a

konfliktus várhatóan folytatódik, annak ellenére, hogy Trump feloldotta a ritkaföldfémekre vonatkozó blokádot, Kína pedig jelentős mennyiségű amerikai szójababot vásárol.

Lien hozzátette, hogy Xi és Kína láthatóan jobban felkészült Trump második elnöki ciklusára, mint az elsőre, amit jól mutat Peking ellenállása az amerikai elnök 2025-re vonatkozó vámemelési fenyegetéseivel szemben. Kuo Jü-zsen, a Nemzeti Politikai Kutatóintézet alelnöke szerint mindkét nagyhatalom belpolitikai átrendeződési időszakban van. Trump a Legfelsőbb Bíróság vámokkal kapcsolatos döntésére vár és a 2026-os félidős választásokra készül, míg Hszi éppen lezárta a Negyedik Plenáris Ülést, és a jövő márciusi „Két Ülés” tervezési döntéseit fogja felügyelni.

Öt tárgyalási forduló után mindkét fél felismerte, hogy a kölcsönös szankciók és magas vámok túl nagy költségekkel és kockázatokkal járnak.

A gazdaság és kereskedelem terén a rendezett szétválás szakaszába lépnek

– mondta Kuo.

James W.Y. Wang, a Nemzeti Csi Nan Egyetem Délkelet-ázsiai Tanulmányok Központjának docense szerint a multilaterális szövetségeket várhatóan egyre több kétoldalú partnerség váltja fel. Tien Hung-mao, a Nemzeti Politikai Kutatóintézet elnöke azt javasolta, hogy Tajvan kormányának konkrétabb célokkal kellene igazítania délkelet-ázsiai és más régiók felé irányuló stratégiáját, amelyek összhangban vannak a regionális biztonsági és kereskedelmi együttműködés terén felmerülő igényeivel. Az Egyesült Államok és Kína közötti tajvani pozícióról szólva Lien nagyobb önbizalomra buzdította a közvéleményt a sziget félvezetőipari előnye miatt.

Függetlenül attól, hogy melyik oldal mellett döntünk, az hatalmas hatással lesz a másikra

– jelentette ki.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images