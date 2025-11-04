Itt meg mi történik? Amerika kapujában mozgolódnak az oroszok, ez olaj lehet a tűzre

Az Aviacon Zitotrans légitársaság Iljusin Il-76-os gépe október 26-án érkezett a venezuelai fővárosba, Caracasba. A repülési adatok szerint két nappal később Havannába, majd Managuába (Nicaragua) repült, mielőtt október 29-én visszatért volna Caracasba. Október 30-án indult vissza Oroszországba Mauritánián és Algérián keresztül. Bár a küldetés pontos célja nem ismert, az Aviacon Zitotrans légitársaságot és több repülőgépét nyugati kormányok szankciókkal sújtották orosz katonai eszközök globális szállítása miatt. A vállalat
kulcsszerepet játszik az Oroszországra kivetett szankciók kijátszásában az Ukrajna elleni invázió 2022-es kezdete óta.
A latin-amerikai út időzítése egybeesik Washington és Caracas között kialakult példátlan feszültséggel, miközben az Egyesült Államok katonai eszközöket helyez Venezuela közelébe, és kábítószer-csempészettel vádolja az országot. A venezuelai hatóságok ezzel szemben azzal vádolják az USA-t, hogy "háborút kreál".
A Washington Post október 31-i jelentése szerint a caracasi vezetés nemrégiben Oroszországhoz, Kínához és Iránhoz fordult katonai segítségért. Bár az orosz tisztviselők nem kommentálták a konkrét kéréseket, támogatásukról biztosították Venezuelát szuverenitásának védelmében. Ugyanez az Il-76-os repülőgép augusztusban is járt a térségben, amikor Brazília, Bolívia, Kolumbia, Venezuela, Mexikó és Kuba területén is megfordult. Mindkét alkalommal kerülő útvonalat használt, ami utalhat nehéz rakományra vagy a megfigyelők előli rejtőzködésre is.
Az Iljusin Il-76 akár 46 tonna rakomány szállítására képes. A légitársaság honlapja szerint a gép egyszerre két Mi-8 vagy Mi-17 helikoptert, három 20 lábas konténert vagy öt Toyota Land Cruisert tud szállítani. Az Aviacon Zitotrans promóciós anyagai szerint a cég "kormányzati és katonai szállításokra", veszélyes áruk, űripari eszközök és humanitárius segélyek szállítására specializálódott.
Címlapkép forrása: Jiang Jurong/VCG via Getty Images
Itt meg mi történik? Amerika kapujában mozgolódnak az oroszok, ez olaj lehet a tűzre
Rendkívül feszült a helyzet.
Ez már válság: marad a káosz Amerikában, történelmi rekord született
14. alkalommal sem sikerült elfogadni az átmeneti költségvetést.
Valóra válhat az ukránok rémálma: ezzel az orosz fejlesztéssel szemben már szinte teljesen tehetetlenek
Mindent újra kell gondolni.
Azt mondják, hatalmas hibát követett el Szergej Lavrov – Állítólag kiesett Putyin bizalmi köréből, fontos projekt omlott össze
Sikerült kihúzni a gyufát Trumpnál és Putyinnál is.
Idén negyedik alkalommal díjazta a Visa a hazai bankokat: mutatjuk, kik nyertek
Így zajlott a Visa Awards.
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.