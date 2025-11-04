  • Megjelenítés
Itt meg mi történik? Amerika kapujában mozgolódnak az oroszok, ez olaj lehet a tűzre
Itt meg mi történik? Amerika kapujában mozgolódnak az oroszok, ez olaj lehet a tűzre

Egy orosz teherszállító repülőgép több Kreml-barát latin-amerikai országban is megfordult az elmúlt időszakban, ami fokozódó feszültségek közepette történt az Egyesült Államok és Venezuela között - írta meg a Defense News.

Az Aviacon Zitotrans légitársaság Iljusin Il-76-os gépe október 26-án érkezett a venezuelai fővárosba, Caracasba. A repülési adatok szerint két nappal később Havannába, majd Managuába (Nicaragua) repült, mielőtt október 29-én visszatért volna Caracasba. Október 30-án indult vissza Oroszországba Mauritánián és Algérián keresztül. Bár a küldetés pontos célja nem ismert, az Aviacon Zitotrans légitársaságot és több repülőgépét nyugati kormányok szankciókkal sújtották orosz katonai eszközök globális szállítása miatt. A vállalat

kulcsszerepet játszik az Oroszországra kivetett szankciók kijátszásában az Ukrajna elleni invázió 2022-es kezdete óta.

A latin-amerikai út időzítése egybeesik Washington és Caracas között kialakult példátlan feszültséggel, miközben az Egyesült Államok katonai eszközöket helyez Venezuela közelébe, és kábítószer-csempészettel vádolja az országot. A venezuelai hatóságok ezzel szemben azzal vádolják az USA-t, hogy "háborút kreál".

A Washington Post október 31-i jelentése szerint a caracasi vezetés nemrégiben Oroszországhoz, Kínához és Iránhoz fordult katonai segítségért. Bár az orosz tisztviselők nem kommentálták a konkrét kéréseket, támogatásukról biztosították Venezuelát szuverenitásának védelmében. Ugyanez az Il-76-os repülőgép augusztusban is járt a térségben, amikor Brazília, Bolívia, Kolumbia, Venezuela, Mexikó és Kuba területén is megfordult. Mindkét alkalommal kerülő útvonalat használt, ami utalhat nehéz rakományra vagy a megfigyelők előli rejtőzködésre is.

Az Iljusin Il-76 akár 46 tonna rakomány szállítására képes. A légitársaság honlapja szerint a gép egyszerre két Mi-8 vagy Mi-17 helikoptert, három 20 lábas konténert vagy öt Toyota Land Cruisert tud szállítani. Az Aviacon Zitotrans promóciós anyagai szerint a cég "kormányzati és katonai szállításokra", veszélyes áruk, űripari eszközök és humanitárius segélyek szállítására specializálódott.

