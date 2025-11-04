  • Megjelenítés
Jelentés érkezett az ukrajnai frontról: sikernek örülhet Putyin? – Kitartóan nyomultak előre az orosz csapatok
Jelentés érkezett az ukrajnai frontról: sikernek örülhet Putyin? – Kitartóan nyomultak előre az orosz csapatok

A francia AFP hírügynökség az amerikai Institute for the Study of War (ISW) adatai alapján arra jutott, hogy az orosz hadsereg októberben egyenletesen nyomult előre Ukrajnában, és Moszkva támadásainak súlypontja továbbra is Donyeckre esett - számol be a Moscow Times.

Az ISW elemzése szerint Oroszország a múlt hónap folyamán 461 négyzetkilométert foglalt el Ukrajnából.

Ez nagyjából megfelel az idei havi átlagnak, de elmarad a júliusi kiugrástól, amikor 634 négyzetkilométer került orosz kézre. (Ukrajna eredeti, teljes területe meghaladja a 600 ezer négyzetkilométert.)

Oroszország jelenleg Ukrajna Donyeck régiójának 81 százalékát ellenőrzi, bár a sajátjának tekinti az egészet.

Moszkva összességében Ukrajna majdnem ötödét, 19,2 százalékát tartja jelenleg megszállás alatt.

2022 márciusában, a "különleges hadművelet" csúcspontján, a Kreml Ukrajna 27,7 százalékát foglalta el.

A fontos logisztikai csomópontnak számító Pokrovszk az elmúlt hetekben ismét heves harcok színterévé vált. Ukrán légideszantosok hétfőn közölték, hogy

a város megszállóktól való megtisztításának művelete folyamatban van.

Kijev a hétvégén különleges egységeket is beküldött a településre.

Az orosz haderő emellett beszámolók szerint megjelent a szomszédos Mirnohrád határában is, amely több mint egy éve intenzív orosz támadás alatt áll.

Az ISW adatai szerint októberben a Donyecktől nyugatra fekvő Dnyipropetrovszki régióból 150 négyzetkilométer került orosz ellenőrzés alá. Ez nem tartozik abba az öt ukrán közigazgatási egységbe – Donyeck, Luhanszk, Herszon, Zaporizzsja és a Krím –, amelyet Moszkva a sajátjának tekint.

