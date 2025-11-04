Jelentés érkezett az ukrajnai frontról: sikernek örülhet Putyin? – Kitartóan nyomultak előre az orosz csapatok

Az ISW elemzése szerint Oroszország a múlt hónap folyamán 461 négyzetkilométert foglalt el Ukrajnából.

Ez nagyjából megfelel az idei havi átlagnak, de elmarad a júliusi kiugrástól, amikor 634 négyzetkilométer került orosz kézre. (Ukrajna eredeti, teljes területe meghaladja a 600 ezer négyzetkilométert.)

Oroszország jelenleg Ukrajna Donyeck régiójának 81 százalékát ellenőrzi, bár a sajátjának tekinti az egészet.

Moszkva összességében Ukrajna majdnem ötödét, 19,2 százalékát tartja jelenleg megszállás alatt.

2022 márciusában, a "különleges hadművelet" csúcspontján, a Kreml Ukrajna 27,7 százalékát foglalta el.

A fontos logisztikai csomópontnak számító Pokrovszk az elmúlt hetekben ismét heves harcok színterévé vált. Ukrán légideszantosok hétfőn közölték, hogy

a város megszállóktól való megtisztításának művelete folyamatban van.

Kijev a hétvégén különleges egységeket is beküldött a településre.

Az orosz haderő emellett beszámolók szerint megjelent a szomszédos Mirnohrád határában is, amely több mint egy éve intenzív orosz támadás alatt áll.

Az ISW adatai szerint októberben a Donyecktől nyugatra fekvő Dnyipropetrovszki régióból 150 négyzetkilométer került orosz ellenőrzés alá. Ez nem tartozik abba az öt ukrán közigazgatási egységbe – Donyeck, Luhanszk, Herszon, Zaporizzsja és a Krím –, amelyet Moszkva a sajátjának tekint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images