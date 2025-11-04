Jelentett a hírszerzés: Moszkvának kedvezőtlen fordulat állt be a fronton

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma közzétette a legfrissebb jelentését az ukrajnai frontvonal alakulásáról, amelyben az oroszok veszteségeiről írnak.

A brit hírszerzés több pontban foglalta össze, hogy az oroszok összesen mekkora veszteségeket szenvedtek az ukrajnai invázió 2022 februári kezdete óta:

Oroszország körülbelül 1 millió 140 ezer katonát vesztett a harcmezőn, ebbe beletartoznak a sérültek is. Kiemelik, hogy 2025-ben nagyjából 353 ezer fős veszteség érte az orosz hadsereget.

A tendencia némileg emelkedő volt az elmúlt hónapban, 2025 októberében naponta átlagosan 1008 katonát vesztett Moszkva, egy hónappal korábban ez a szám 950 fő volt. Ez már második hónapja jelent emelkedést. Mindazonáltal az augusztus óta mutatott számok 2024 áprilisa óta a legalacsonyabbnak számítanak az oroszok számára.

Moszkva továbbra is i ntenzíven támadja Pokrovszk városát, ahol rengeteg veszteséget szenved.

Ez jelenleg a háború legintenzívebb szakasza, a korábbi logisztikai központ külső területeire már benyomultak a támadók, de egyes jelenések szerint már a belvárost is elérték. A környéken szintén heves harcok dúlnak, Rodinszke bevételével próbálkozik Moszkva. Pokrovszk továbbra is prioritást élvez az orosz tervekben, ezt mutatják a térségben elkövetett napi támadások számai is, amelyek jóval magasabbak, mint a frontvonal más szakaszain tapasztaltak.

Meg kell jegyezni, hogy a brit védelmi minisztérium az ukrán hadvezetés adatait használja, amelyet érdemes óvatosan kezelni.

