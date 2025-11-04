Kiderült, mit gondolnak az amerikaiak Donald Trump elnökségéről: egyszerűen katasztrófális a helyzet

A felmérés szerint Trump

támogatottsága 37 százalékra csökkent, ami második elnöki ciklusának legalacsonyabb értéke,

míg elutasítottsága 63 százalékra emelkedett, ami mindkét elnöki ciklusának legmagasabb értéke.

A demokraták korai előnyt mutatnak a 2025-ös félidős választásokra készülve: a regisztrált szavazók 47 százaléka szavazna demokrata jelöltre, míg 42 százalékuk a republikánusokat támogatná. A demokrata vagy demokrata-párti független szavazók sokkal motiváltabbak a jövő évi szavazásra - 67%-uk menne el szavazni mindenképpen, mint a republikánus szimpatizánsoknál ez alig 46%.

Az amerikaiak elégedetlenek az ország helyzetével (68% szerint rosszul mennek a dolgok) és a gazdasággal (72% szerint rossz állapotban van).

A megkérdezettek 61 százaléka úgy véli, hogy Trump gazdaságpolitikája rontott az amerikai gazdasági helyzeten.

A kormányzati leállással kapcsolatban a válaszadók mintegy 80 százaléka válságnak (31%) vagy jelentős problémának (50%) tartja a helyzetet, és 61 százalékuk nem ért egyet Trump kezelési módjával. Hasonlóan magas az elégedetlenség mindkét párt kongresszusi vezetésével szemben is (58-58%).

A megkérdezettek 61 százaléka szerint Trump túl messzire ment az elnöki hatalom használatában, ami 9 százalékpontos növekedés februárhoz képest. A Fehér Ház keleti szárnyának lebontásával kapcsolatban a közvélemény 54 százaléka elégedetlen vagy dühös.

A CNN közvélemény-kutatását az SSRS végezte online és telefonon október 27. és 30. között, 1245 felnőtt amerikai állampolgár, köztük 954 regisztrált szavazó véletlenszerű országos mintáján. A teljes minta hibahatára plusz-mínusz 3,1 százalékpont.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images